Lehis jõudis epeevehklemise MK-etapil kaheksa parema sekka

Katrina Lehis
Katrina Lehis Autor/allikas: FIE - International Fencing Federation
Individuaalne olümpiapronks Katrina Lehis jõudis ainsa Eesti epeevehklejana Prantsusmaal Saint-Mauris toimuval MK-etapil kaheksa parema sekka.

Lehis alustas individuaalturniiri 15:10 võiduga poolatari Magdalena Pawlowska üle, seejärel sai ta 15:5 jagu USA vehklejast Anna van Brummenist ning siis 15:7 Hong Kongi esinumbrist Kaylin Hsiehist.

Veerandfinaalis tuli Lehisel vastamisi minna teise USA vehkleja, 22-aastase tulevikutähe Hadley Husisianiga, kes on kahekordne juunioride maailmameister ning individuaalselt jõudnud pjedestaalile nii MK- kui GP-tasemel. Paraku tuli eestlannal tunnistada vastase 15:12 paremust.

Irina Embrich sai avaringis 11:10 jagu hiinlannast Sihan Yust, aga pidi siis tunnistama 2022. aasta maailmameistri Se-ra Songi 15:8 paremust. Ka Julia Beljajeva teenis põhiturniiril ühe võidu, olles 15:10 üle hiinlannast Shanshan List, siis jäi ta aga 12:15 alla Pariisi olümpiahõbedale Auriane Mallo-Bretonile. Anastassia Jelinevits kaotas avaringis 14:15 van Brummenile.

Meeste MK-etapp toimub samal ajal Šveitsis Bernis. Sten Priinits oli põhiturniiri avaringis 12:11 üle neutraalse lipu all võistlevast Mark Semanenkast ning sai siis tugeva võidu, kui oli 8:7 üle Pariisi olümpial meeskondliku kulla võitnud ungarlasest David Nagyst. 16 parema seas tuli tunnistada teise neutraalse sportlase Georgi Brujevi 15:8 paremust.

Toimetaja: Anders Nõmm

