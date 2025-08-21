Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri
Piljardisportlane Denis Grabe teenis 9-palli USA lahtistel meistrivõistlustel vägeva võidu.
9-palli formaadi maailma edetabelis 76. real paiknev Grabe alistas play-off'i avaringis ehk 64 parema seas äsja maailmameistriks kroonitud filipiinlase Carlo Biado (WNT 2.) veenvalt 10:3.
Järgmises ringis kohtub Grabe mitmekordse Kanada meistri John Morraga (WNT 30.).
Karl Gnadeberg (WNT 109.) jõudis samuti 64 parema sekka, kuid pidi siis tunnistama maailma esinumbri Fedor Gorsti 10:2 paremust.
Toimetaja: Henrik Laever