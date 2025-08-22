X!

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

Jalgpall
Karl Jakob Hein.
Karl Jakob Hein. Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise esiväravavaht Karl Jakob Hein liitus ühe aasta pikkuse laenulepingu alusel Saksamaa kõrgliigas mängiva Bremeni Werderiga.

"Otsus Werderiga liituda oli minu jaoks väga lihtne," tõdes Hein klubi kodulehe vahendusel. "See on suur klubi fantastiliste fännide ja võimsa staadioniga: ma ei pidanud kaks korda mõtlema. Ootan väga, et saaks Bremenis alustada," lisas eestlane.

Eelmisel hooajal oli Werderi esiväravavahiks juulis 30. sünnipäeva tähistanud Michael Zetterer, kes liitus aga klubi Bundesliga hooaja avamängu vastase Frankfurdi Eintrachtiga. "Meil on hea meel, et saime Michael Zettereri lahkumise järel tekkinud tühimiku nii kiirelt Karliga täita," kommenteeris Werderi spordidirektor Peter Niemeyer. "Ta on väravavaht, kes paistis eelmisel aastal Hispaania kõrgliigas silma ja on oma kvaliteeti tõestanud ka Eesti koondise eest mängides."

"Karl on noor, kõrge potentsiaaliga väravavaht," lisas Werderi väravavahtide treener Christian Vander. "Oma vanuse kohta on tal juba küllaga mängukogemust ning ta on viimastel aastatel Arsenalis treeninud kõrgeimal võimalikul tasemel. Ta on hea karakter ja usume, et ta sobitub meeskonda hästi."

Hein liitus Arsenali akadeemiaga seitse aastat tagasi, esindusmeeskonna eest on ta käinud väljakul ühes liigakarikasarja kohtumises. Hooajal 2021/22 mängis ta Inglismaa esiliigas Readingu eest viies liigamängus, eelmisel hooajal oli ta La Ligast välja langenud Real Valladolidi esiväravavahiks, kui käis platsil 31 liigamängus.

Viimati 2004. aastal Saksamaa meistriks kroonitud Werder lõpetas eelmise Bundesliga hooaja kaheksandal kohal. 

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

21:24

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

20:39

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

18:24

Levadia saatis noore Guinea ründaja laenuga Tammekasse

15:50

Viimsi täienes Taanist naasnud koondislasega

10:13

Igoneni koduklubi pääses karikasarjas järgmisesse ringi

09:46

Noormeeste U-16 koondis naaseb Saksamaalt võidu ja kaotusega

09:09

Sheini koduklubi jäi Inglismaa karikavõitjale napilt alla, Tamme tööandja sai suure kaotuse

21.08

Naiste jalgpallis löödi üleminekurekord taas üle

21.08

Tšehhist naasnud Kreida liitus Floraga

21.08

Werder tahab Heina laenule võtta

sport.err.ee uudised

21:57

Rannula: lubame, et järgmises mängus oleme kindlasti paremad

21:24

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

21:03

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

20:39

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

20:28

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

19:39

Eesti vastane Tšehhi peab EM-il hakkama saama ilma põhimeheta

18:50

Ironman Tallinna start lükati kolm tundi edasi

18:24

Levadia saatis noore Guinea ründaja laenuga Tammekasse

17:40

LeBron Jamesi veemototiimi kuuluv Üpraus: ta on väga-väga tore!

16:58

Suri endine võrkpallikoondislane ja spordijuht Ago Kalde

16:41

Elizaveta Fedorova sai MM-il B-finaalis neljanda koha Uuendatud

16:18

Tartu rattamaratoni stardiajad muutusid

15:50

Viimsi täienes Taanist naasnud koondislasega

15:24

Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

14:56

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

14:31

Ironman Tallinna sündmused toovad kohale rekordarvu osalejaid

13:58

Gauff tegi USA lahtiste eel treeneritetiimis vangerduse

12:51

Korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene hakkab mängima Leedus

12:16

USA lahtiste eelturniiridel selgusid poolfinalistid

11:32

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

loetumad

10:22

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

10:55

Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

21.08

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

21.08

Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

11:32

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

21.08

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

21:03

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

21.08

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo