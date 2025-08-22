Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

"Otsus Werderiga liituda oli minu jaoks väga lihtne," tõdes Hein klubi kodulehe vahendusel. "See on suur klubi fantastiliste fännide ja võimsa staadioniga: ma ei pidanud kaks korda mõtlema. Ootan väga, et saaks Bremenis alustada," lisas eestlane.

Eelmisel hooajal oli Werderi esiväravavahiks juulis 30. sünnipäeva tähistanud Michael Zetterer, kes liitus aga klubi Bundesliga hooaja avamängu vastase Frankfurdi Eintrachtiga. "Meil on hea meel, et saime Michael Zettereri lahkumise järel tekkinud tühimiku nii kiirelt Karliga täita," kommenteeris Werderi spordidirektor Peter Niemeyer. "Ta on väravavaht, kes paistis eelmisel aastal Hispaania kõrgliigas silma ja on oma kvaliteeti tõestanud ka Eesti koondise eest mängides."

"Karl on noor, kõrge potentsiaaliga väravavaht," lisas Werderi väravavahtide treener Christian Vander. "Oma vanuse kohta on tal juba küllaga mängukogemust ning ta on viimastel aastatel Arsenalis treeninud kõrgeimal võimalikul tasemel. Ta on hea karakter ja usume, et ta sobitub meeskonda hästi."

Hein liitus Arsenali akadeemiaga seitse aastat tagasi, esindusmeeskonna eest on ta käinud väljakul ühes liigakarikasarja kohtumises. Hooajal 2021/22 mängis ta Inglismaa esiliigas Readingu eest viies liigamängus, eelmisel hooajal oli ta La Ligast välja langenud Real Valladolidi esiväravavahiks, kui käis platsil 31 liigamängus.

Viimati 2004. aastal Saksamaa meistriks kroonitud Werder lõpetas eelmise Bundesliga hooaja kaheksandal kohal.