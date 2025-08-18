X!

Bild seostab Karl Jakob Heina neljakordse Saksa meistriga

Karl Jakob Hein.
Karl Jakob Hein.
Eesti jalgpallikoondise esiväravavaht Karl Jakob Hein on Saksamaa meedia teatel sealse kõrgliigaklubi Bremeni Werderi radaril.

Eelmisel hooajal oli Werderi esiväravavahiks juulis 30. sünnipäeva tähistanud Michael Zetterer, kes on aga lähipäevil viie miljoni euro suuruse üleminekusumma eest liitumas Frankfurdi Eintrachtiga.

Saksamaa väljaanne Bild kirjutab, et laupäevases hooaja esimeses liigamängus seisab postide vahel Mio Backhaus, kes on samas alles 21-aastane ning pole esindusmeeskonna eest veel debüüti teinudki.

Bild lisab, et uue esiväravavahi otsingutel on pilk pööratud ka Londoni Arsenali hingekirja kuuluva Karl Jakob Heina peale. Suurimad võimalused Werderiga liitumiseks on väljaande sõnul aga 33-aastasel Alexander Schwolowil, kes on Bundesligas karjääri jooksul väljakul käinud üle 200 korra.

Neljal korral, viimati 2004. aastal Saksamaa meistriks kroonitud Werder lõpetas eelmise Bundesliga hooaja kaheksandal kohal.

