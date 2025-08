Meistrite liiga piletit jahtiv Šotimaa hiid tunneb väidetavalt Heina vastu huvi

Juulis kirjutas Hispaania meedia, kuidas seitsmekordne Euroopa liiga võitja Sevilla on huvitatud 23-aastasest Heinast, kes möödunud hooajal kaitses laenulepingu alusel Real Valladolidi väravat. Nüüd on eestlane tagasi Arsenalis, kes hiljuti palkas Chelseast varuvahiks Kepa Arrizabalaga, vahendab Soccernet.ee.

Hierarhia kolmanda numbri Heina jaoks jäi Aasia turnee sõrmevigastuse tõttu vahele, kuid nüüdseks on trauma möödas ning Heina on olnud näha Arsenali sotsiaalmeediasse pandud videost, kus ta harjutab uue ääreründaja Noni Maduekega üks-ühele olukordasid.

Hetkel pole Sevillasse liikumise osas uusi arenguid olnud. Suure tõenäosusega otsustavad nad Heina soetamisest sootuks loobuda, sest Newcastle'ist plaanitakse laenata 31-aastane kreeklane Odysseas Vlachodimos, kes enne Premier League'i suundumist oli Lissaboni Benfica väravasuul 225 matšis.

Jalgpallurite üleminekutest kirjutava Fussballtransfers ajakirjanik Dominik Schneider säutsus X-is, et Heina vastu tunneb huvi 55-kordne Šotimaa meister Glasgow Rangers, kelle esinumber on hetkeseisul 31-aastane inglane Jack Butland. Kogenud puurilukk on kuulunud nii Manchester Unitedi, Crystal Palace'i, Stoke City, Derby County, Leeds Unitedi, Barnsley kui ka Birminghami hingekirja.

