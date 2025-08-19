Bild: Werder eelistab postide vahele palgata Heina

Saksamaa väljaanne Bild kirjutas teisipäeval, et Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein on tõusnud sealse kõrgliigaklubi Bremeni Werderi esimeseks eelistuseks.

Kui esmaspäeval kirjutas Bild, et Hein on Werderi soovinimekirjas 33-aastase Alexander Schwolowi seljataga, siis teisipäevaks on olukord muutunud ning neljakordne Saksa meister eelistab postide vahele palgata eestlast.

Väljaande teatel näeb Bremen Heinas varuväravavahti 21-aastasele Mio Backhausile, kuid samas hinnatakse eestlast piisavalt kogenud mängijaks, et vajadusel ka esiväravavahiks kerkida. Samuti tõi Bild välja, et Heina kasuks räägib asjaolu, et tema palgasoov on klubi jaoks taskukohane – väidetavalt jääks eestlase aastapalk ilma boonusteta alla miljoni euro.

Kuigi erinevalt vabaagendi staatuses olevast Schwolowist tuleks Werderil Heina palkamiseks maksta Londoni Arsenalile üleminekutasu, siis ei tohiks nõutav summa olla kuigi suur. Heina leping Arsenaliga lõpeb järgmisel suvel ning The Athleticu andmeil loodab Inglismaa suurklubi teenida kolm kuni viis miljonit eurot.

Viimati 2004. aastal Saksamaa meistriks kroonitud Werder lõpetas eelmise Bundesliga hooaja kaheksandal kohal. Uut liigahooaega alustatakse sel laupäeval võõrsil Frankfurdi Eintrachti vastu.