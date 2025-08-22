LeBron Jamesi veemototiimi kuuluv Üpraus: ta on väga-väga tore!

E1-sarjas on paatidele oma nime andnud kuulsused, teiste seas näiteks Rafael Nadal, Tom Brady, Will Smith, Didier Drogba, Sergio Perez ja Steve Aoki. Tänavu juunis sõlmis Üpraus lepingu Team Alulaga, kelle nimisponsoriks on korvpalliliiga NBA kõigi aegade resultatiivseim mängija LeBron James.

"See sari toob kokku kuulsuse, toetaja ja tiimi, kes on sisu. Sinna tiimi võeti mind eesmärgiga tuua natuke know-how'd, täna olen ma neil strateegi ja varusõitja rollis," rääkis Üpraus ETV saates "Ringvaade".

"Mul oli ka üllatus, kui eelmise aasta lõpus võtsid kaks tiimi minuga ühendust, et otsivad endale nii põhi- kui varusõitjat. Kahjuks ma ei saanud möödunud aasta lõpus läbi teha vastavaid koolitusi, et see aasta ise põhisõitja olla. Nagu ma aru sain, vaatasid nad statistikat ja tundub, et ma väga tihti ei kaota," muigas neljakordne maailmameister Üpraus.

Jamesiga õnnestus Üprausil ka ise juuli keskel toimunud Monaco etapil kohtuda. "Eks ta käib ise ka kohal kui saab; oletan, et selle aasta Miami etapil [novembri alguses] tuleb ta meile kaasa elama ja vaatama. Ta oli päriselt väga-väga tore! Mis huvi tal on – eks on ikka vägev ka, kui sul on oma võidusõidutiim, mis teeb ka häid tulemusi," arvas Üpraus.

"Sõidetakse kuus ringi, on kiired võidusõidud, aga neid on päris mitu, kus peab punkte koguma. Start on oluline, iga sõidu jooksul pead ühe korra tegema pika ja ühe korra lühikese ringi ka. Muidu sõidetakse standardringe. Küsimus on, millal me lühikesi ja pikke ringe võtame – alguses, lõpus või keskel, nagu vormelisõidus on rehvivahetus, et millal selle ajastad. Selle välja selgitamine on minu töö," selgitas Üpraus oma ülesandeid.

"Kohal käivad tiimid on kümneliikmelised, kodus on rohkem, kes vastutavad meedia ja tiimikorralduse poolelt. Meil on väga kodune tiim, kõik on oma ala profid. Meil on käed natuke seotud, kui palju saame paadiga tegeleda ja seda arendada, aga proovime neid väikeseid kohti leida, kus olla teistest paremad," lisas ta.

Eelmisel nädalal Indoneesias Toba järvel toimunud jetispordi maailmameistrivõistluste hooaja avaetapil sai Üpraus kõigis kolmes võistlussõidus teise koha, mis andis talle kokkuvõttes esikoha. Üpraus esindab 64 Racing Factory võistkonda ning on tänavu MM-karussellis juba oma kaheksandal lepingulisel hooajal.