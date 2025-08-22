X!

LeBron Jamesi veemototiimi kuuluv Üpraus: ta on väga-väga tore!

Veemoto
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Veemoto

Neljakordne jetispordi maailmameister Jasmiin Üpraus liitus suve alguses USA korvpallikuulsuse LeBron Jamesi E1-sarja tiimiga Team Alula, kus on esialgu täitnud strateegi ja varusõitja rolli. Samaaegselt jätkab ta karjääri MM-sarjas, kus võitis augusti keskel hooaja avaetapi.

E1-sarjas on paatidele oma nime andnud kuulsused, teiste seas näiteks Rafael Nadal, Tom Brady, Will Smith, Didier Drogba, Sergio Perez ja Steve Aoki. Tänavu juunis sõlmis Üpraus lepingu Team Alulaga, kelle nimisponsoriks on korvpalliliiga NBA kõigi aegade resultatiivseim mängija LeBron James.

"See sari toob kokku kuulsuse, toetaja ja tiimi, kes on sisu. Sinna tiimi võeti mind eesmärgiga tuua natuke know-how'd, täna olen ma neil strateegi ja varusõitja rollis," rääkis Üpraus ETV saates "Ringvaade".

"Mul oli ka üllatus, kui eelmise aasta lõpus võtsid kaks tiimi minuga ühendust, et otsivad endale nii põhi- kui varusõitjat. Kahjuks ma ei saanud möödunud aasta lõpus läbi teha vastavaid koolitusi, et see aasta ise põhisõitja olla. Nagu ma aru sain, vaatasid nad statistikat ja tundub, et ma väga tihti ei kaota," muigas neljakordne maailmameister Üpraus.

Jamesiga õnnestus Üprausil ka ise juuli keskel toimunud Monaco etapil kohtuda. "Eks ta käib ise ka kohal kui saab; oletan, et selle aasta Miami etapil [novembri alguses] tuleb ta meile kaasa elama ja vaatama. Ta oli päriselt väga-väga tore! Mis huvi tal on – eks on ikka vägev ka, kui sul on oma võidusõidutiim, mis teeb ka häid tulemusi," arvas Üpraus.

"Sõidetakse kuus ringi, on kiired võidusõidud, aga neid on päris mitu, kus peab punkte koguma. Start on oluline, iga sõidu jooksul pead ühe korra tegema pika ja ühe korra lühikese ringi ka. Muidu sõidetakse standardringe. Küsimus on, millal me lühikesi ja pikke ringe võtame – alguses, lõpus või keskel, nagu vormelisõidus on rehvivahetus, et millal selle ajastad. Selle välja selgitamine on minu töö," selgitas Üpraus oma ülesandeid.

"Kohal käivad tiimid on kümneliikmelised, kodus on rohkem, kes vastutavad meedia ja tiimikorralduse poolelt. Meil on väga kodune tiim, kõik on oma ala profid. Meil on käed natuke seotud, kui palju saame paadiga tegeleda ja seda arendada, aga proovime neid väikeseid kohti leida, kus olla teistest paremad," lisas ta.

Eelmisel nädalal Indoneesias Toba järvel toimunud jetispordi maailmameistrivõistluste hooaja avaetapil sai Üpraus kõigis kolmes võistlussõidus teise koha, mis andis talle kokkuvõttes esikoha. Üpraus esindab 64 Racing Factory võistkonda ning on tänavu MM-karussellis juba oma kaheksandal lepingulisel hooajal.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

Täna otse
19.20
ETV2
Jalgpalli Premium liiga. Tallinna FCI Levadia - Pärnu JK Vaprus

viimased uudised

17:40

LeBron Jamesi veemototiimi kuuluv Üpraus: ta on väga-väga tore!

16:58

Suri endine võrkpallikoondislane ja spordijuht Ago Kalde

16:41

Elizaveta Fedorova sai MM-il B-finaalis neljanda koha Uuendatud

16:18

Tartu rattamaratoni stardiajad muutusid

15:50

Viimsi täienes Taanist naasnud koondislasega

15:24

Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

14:56

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

14:31

Ironman Tallinna sündmused toovad kohale rekordarvu osalejaid

13:58

Gauff tegi USA lahtiste eel treeneritetiimis vangerduse

13:23

TÄNA OTSE | Levadia võõrustab heas hoos Pärnut

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10:22

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma Uuendatud

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

10:55

Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

21.08

Grabe alistas veenvalt valitseva maailmameistri

21.08

Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

21.08

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

11:32

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

21.08

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

21.08

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo