Jasmiin Üpraus liitus LeBron Jamesi E1-sarja tiimiga

Eesti jetisportlane Jasmiin Üpraus lõi käed USA korvpalliässa LeBron Jamesi E1-sarja tiimiga Team Alula Championed by LeBron James. Võisteldakse uues elektrikiirpaatide sarjas, mille asutajaks on E-formula looja. Team Alula liitus sarjaga sellel hooajal ning pärast pool aastat kestnud läbirääkimist allkirjastas tiimiga nüüd lepingu ka Üpraus.

Praegu on Üprausi põhiülesandeks aidata tiimi sõidustrateegiaga ning toetada põhisõitjaid. Hooaja lõpupoole on sportlane valmis ka ise paati hüppama, kui on vaja testida või varusõitja rolli täita.

Paadi numbriks on LeBron Jamesile kohane 23 ning disainiks paadil on Araabia lepard, mis on olulise väärtusega tiimi peasponsorile Alula linnale Saudi Araabias.

LeBron Jamesi juhitud Team Alula Championed by Lebron James meeskond loodi ametlikult 2025. aasta jaanuaris ning meeskond tegi oma võistlusdebüüdi samal kuul Jeddah's Saudi Araabias hooaja avavõistlusel.

Lisaks E1-sarjale alustab Üpraus augustikuus lepingulise sõitjana oma kaheksandat hooaega GP1 jetispordi MM-sarjas. Eesmärgiks on kaitsta oma möödunud aasta MM-tiitleid. UIM-Aquabike MM-sari viib sel aasta Indoneesiasse, Itaaliasse ja Dohasse.