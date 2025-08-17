Üpraus teenis jetispordi MM-i avaetapil esikoha

Üpraus sai kõigis kolmes võistlussõidus teise koha, samuti võistlustules olnud Ander-Hubert Lauri teenis seitsmenda, viienda ja kümnenda koha ning lõpetas avaetapi kokkuvõttes viiendana.

"See võit tuli targa sõidu ja järjepidevuse kaudu, nii minu kui ka tiimi poolt. Suur kummardus neile. Kindlasti sobisid mulle ka karmid sõidutingimused," sõnas Üpraus pärast võitu.

"Sain väga hea kogemuse, viimases sõidus tunda ka motospordi "võlusid" - kuid siiski suutsin sõidu esikümnes lõpetada. Mul on hea meel, et suutsin endale kinnitada ja teistele näidata, et suudan maailma kiiremate meestega võidu sõita," lisas Lauri.

64 Racing Factory sõitja Jasmiin Üpraus on tänavu MM-karussellis juba oma kaheksandal lepingulisel hooajal. Tema senine edukas karjäär on toonud Eestile neli maailmameistritiitlit – 2022. aastal rajasõidus, 2023. aastal slaalomis ning 2024. aastal nii raja- kui ka slaalomsõidus.

Ander-Hubert Lauri on kuuekordne Ski Junior GP3 maailmameister, kes alustas Indoneesias oma esimest hooaega kõige kõrgemas Ski GP1 klassis lepingulise sõitjana.