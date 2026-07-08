Ironman Tallinna ujumine toimub tänavu Raku järves

IRONMAN Tallinn muudab tänavuseks võistluseks ujumisrada ning viib selle esmakordselt Tallinna ja Saku valla piiril asuvasse Raku järve. Korraldajate sõnul aitab uus asukoht vähendada seniseid veekvaliteedi ja ilmaoludega seotud riske.

Ironman Tallinna peakorraldaja Ain-Alar Juhanson ütles, et seni on võistluse kõige keerulisem osa olnud ujumise korraldamine meres.

"Kuigi oleme mereriik, on kõige suurem väljakutse aastast aastasse ujumine. Küll on mureks olnud veekvaliteet, küll järsk veetemperatuuri muutumine. Mõlema riski tõttu oleme kahel korral – 2019. ja 2024. aastal – ujumiskohta võistlusnädalal ümber kolinud," sõnas Juhanson.

Tema sõnul on Raku järve kasutuselevõtt mitme aasta töö tulemus ning see muudab võistluse korraldamise märksa kindlamaks.

Raku järve valmistas võistluseks ette Silikaat AS. Ettevõtte tegevjuhi Priit Poksi sõnul korrastati järve ümbrus ning rajati eraldi stardi- ja kaldaletuleku ala. Samas rõhutas ta, et tegemist on jätkuvalt aktiivse kaevandusalaga ning väljaspool võistlust ei ole järves ujumine lubatud ega ohutu.

Korraldajad ootavad tänavu rekordilist osavõttu. Plaani järgi stardib täispikal Ironman Tallinna distantsil 2000 ning poolpikal Ironman 70.3 Tallinna distantsil 2300 sportlast. Praeguseks on registreerunud juba 1853 täispika ja 2093 poolpika distantsi osalejat. Kokku on kirjas ligi 3000 välisvõistlejat 92 riigist.

Juhansoni sõnul kasvatab osalejate arvu suurenemine ka sündmuse majanduslikku mõju.

"Prognooside järgi küündib Ironman Eesti tänavune majandusmõju umbes üheksa miljoni euroni," ütles ta.

Korraldajate pikem eesmärk on tuua tulevikus Eestisse Ironman 70.3 maailmameistrivõistlused. Juhansoni sõnul jäi Eesti varasem kandidatuur suuresti sobiva ujumiskoha puudumise taha, kuid nüüd loodetakse koostöös riigi, Tallinna linna ja erasektoriga arendada Raku järve ümbrusest aktiivse liikumise ja puhkeala.

Uus ujumiskoht muudab kõige enam rattarada. Võistlejad alustavad Raku järve äärest ning sõidavad Viljandi maantee ja Tallinna ringtee kaudu Tutermaale, kust liigutakse edasi varasematel aastatel kasutatud teedele Saue, Harku ja Lääne-Harju vallas. Jooksurada ning võistluskeskus Unibet Arenal ja Rocca al Mare keskuse juures jäävad mullusega võrreldes samaks.

Ironman Tallinn ja Ironman 70.3 Tallinn toimuvad tänavu 22.–23. augustini.