Ebras pälvis Belgias 12. koha

Parimad olid norralane Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility; 4:53.00), uusmeremaalane Corbin Strong (Israel – Premier Tech) ja hispaanlane Eduard Prades (Caja Rural – Seguros RGA).

Ebras lõpetas grupis, mis kaotas võitjale 14 sekundiga. Aidi Gerde Tuisk (Team Coop – Repsol; +5.57) sai 91. koha.

Soolovõidu teenis itaallane Cristina Tonetti (Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi; 3:19.45), jättes kuue sekundi kaugusele Teniel Campelli (Smurfit Westock Cycling Team) ja Eline Janseni (VolkerWessels Cycling Team), vahendab ejl.ee.

