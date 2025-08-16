Ebras pälvis Belgias 12. koha
Belgias peetud 1. kategooria naiste ühepäevasõidul Grote Prijs Yvonne Reynders (Noorderwijk – Noorderwijk; 133,2 km) pälvis Eesti valitsev grupisõidu meister Elisabeth Ebras (BePink – Imatra – Bongioanni) 12. koha.
Soolovõidu teenis itaallane Cristina Tonetti (Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi; 3:19.45), jättes kuue sekundi kaugusele Teniel Campelli (Smurfit Westock Cycling Team) ja Eline Janseni (VolkerWessels Cycling Team), vahendab ejl.ee.
Ebras lõpetas grupis, mis kaotas võitjale 14 sekundiga. Aidi Gerde Tuisk (Team Coop – Repsol; +5.57) sai 91. koha.
Samuti Belgias peetud 1.Pro kategooriaga meeste ühepäevasõidul Circuit Franco-Belge (Tournai – Mond-de-l'Enclus; 206,7 km) sai Rait Ärm (Van Rysel Roubaix; +16.35) 98. tulemuse.
Parimad olid norralane Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility; 4:53.00), uusmeremaalane Corbin Strong (Israel – Premier Tech) ja hispaanlane Eduard Prades (Caja Rural – Seguros RGA).
Toimetaja: Elisabeth Siivelt