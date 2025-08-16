X!

Ebras pälvis Belgias 12. koha

Jalgrattasport
Elisabeth Ebras
Elisabeth Ebras Autor/allikas: BePink
Jalgrattasport

Belgias peetud 1. kategooria naiste ühepäevasõidul Grote Prijs Yvonne Reynders (Noorderwijk – Noorderwijk; 133,2 km) pälvis Eesti valitsev grupisõidu meister Elisabeth Ebras (BePink – Imatra – Bongioanni) 12. koha.

Soolovõidu teenis itaallane Cristina Tonetti (Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi; 3:19.45), jättes kuue sekundi kaugusele Teniel Campelli (Smurfit Westock Cycling Team) ja Eline Janseni (VolkerWessels Cycling Team), vahendab ejl.ee.

Ebras lõpetas grupis, mis kaotas võitjale 14 sekundiga. Aidi Gerde Tuisk (Team Coop – Repsol; +5.57) sai 91. koha.

Samuti Belgias peetud 1.Pro kategooriaga meeste ühepäevasõidul Circuit Franco-Belge (Tournai – Mond-de-l'Enclus; 206,7 km) sai Rait Ärm (Van Rysel Roubaix; +16.35) 98. tulemuse.

Parimad olid norralane Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility; 4:53.00), uusmeremaalane Corbin Strong (Israel – Premier Tech) ja hispaanlane Eduard Prades (Caja Rural – Seguros RGA).

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

jalgrattauudised

13:06

Ebras pälvis Belgias 12. koha

14.08

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

14.08

Eesti maastikuratturid osalesid Rootsis noorte EM-il

14.08

Rwandas peetakse jalgratta MM-i ajal nädala pikkune riigipüha

14.08

Kannimäe edestas temposarja finaaletapil noort konkurenti vaid ühe sekundiga

11.08

Noor Eesti mäestlaskuja unistab profilepingust

10.08

Mäestlaskumise Eesti meistriteks krooniti Mäeuibo ja Pilv

10.08

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

10.08

Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

10.08

Pogacar: loen aastaid karjääri lõpetamiseni

10.08

Laas oli Himaalaja viimasel päeval teine, kuid kaotas rohelise särgi

10.08

Suure Munamäe kuuenda rattaralli võitsid Kivistik ja Ebras

10.08

Monaco rattur tegi Poola velotuuril ajalugu, Mihkels 111.

09.08

Teisena lõpetanud Martin Laas tõmbas selga rohelise särgi

09.08

Poola velotuuril võidutses Brennan, Mihkels 107.

08.08

Laas teenis Trans-Himaalaja velotuuril järjekordse etapivõidu

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

07.08

Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

07.08

Temposarja Viimsi etapil võidutsesid Kannimäe ja Leinonen

06.08

Poola velotuuri üldliider kukkus, Mihkels lõpetas 75. kohal

sport.err.ee uudised

13:37

Eesti võrkpallikoondis lõpetab EM-valiksarja mänguga Iisraeli vastu

13:06

Ebras pälvis Belgias 12. koha

12:34

Rekordilise Ülemiste ööjooksu võitsid Karel Hussar ja Liis Grete Hussar

12:03

Algasid Baltikumi suurimad suvemängud

11:35

Vikerraadio saatesse tuleb külla Irina Kikkas-Nõomaa

11:19

Serbia alistas Jokici ja Bogdanovici juhtimisel kindlalt Tšehhi

10:46

Prantsusmaa jalgpallikoondislane liitus Bayernist Al-Nassriga

10:17

Liverpool alustas Premier League'i võiduga Bournemouthi üle

09:49

Kolm eestlast sooritasid Rootsis edukalt Everestingu ronimisväljakutse

09:17

Alcaraz jõudis Cincinnatis poolfinaali

08:45

Sabalenka kaotas Cincinnati veerandfinaalis Rõbakinale, Swiatek pääses edasi

08:14

Lukas ja Lepp pääsesid U-22 EM-il 24 parema sekka

00:33

Galerii: Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast Uuendatud

15.08

Hiinas pronksi võitnud Paas: see andis ikka olümpiamängude tunde

15.08

ETV spordisaade, 15. august

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima Uuendatud

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha! Uuendatud

15.08

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

15.08

VIDEO | Vaprus sai Tammeka üle klubi rekordvõidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo