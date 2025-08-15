Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

Leedu võitis poolaja 45:31, kolmanda veerandaja 27:12 ning läks viimase perioodi alguses juba 34 punktiga juhtima. Sloveenia vähendas 15:3 vahespurdi toel kaotusseisu veidi seeditavamaks ning viimane veerandaeg kuulus neile skooriga 29:22.

Kodumeeskond tabas 27 kaugviskest 16 (59,3%), Sloveenia samal ajal 28-st kuus. Leedu mängijad jagasid 26 resultatiivset söötu ja see kajastus ka protokollis, kui käe said valgeks kõik 14 väljakul käinud meest.

Gytis Radzevicius viskas Leedu kasuks 15 punkti ja lisas kuus lauapalli, Kristupas Zemaitis lisas 13 punkti ja kuus resultatiivset söötu. Sloveenia parim korvikütt oli Gregor Hrovat 18 punktiga. Sloveenid mängisid ilma Luka Doncicita, ent Leedu saatis samas Jonas Valanciunase väljakule vaid kuueks minutiks.

Kõik viis senist kontrollmängu võitnud Leedu jätkab ettevalmistust Vilniuses kolmapäevase kohtumisega Eesti alagrupikaaslase Türgi vastu, kaks päeva hiljem mängitakse viimases kontrollmängus Islandiga.