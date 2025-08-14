X!

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

Läti ja Leedu vaheline kontrollkohtumine
Läti ja Leedu vaheline kontrollkohtumine Autor/allikas: SCANPIX/LETA
Läti korvpallikoondis kaotas koduses kontrollmängus Leedule lisaajal 105:109.

Läti ja Leedu kohtumist oli vaatama tulnud pea 11 000 inimest. Lätlased mängisid pea terve mängu eduseisus, kuid Rokas Jokubaitise korvi järel oli seis neljanda veerandaja lõpuks 93:93.

Lisaajal pääses Leedu korraks ette viiega, kuid lõpuks võeti 109:105 võit. 

Leedu koondise eest viskas Rokas Jokubaitis 20 punkti ja andis 7 resultatiivset söötu. Talle järgnesid Jonas Valanciunas (16 punkti) ja Deividas Sirvydis (15 punkti).

Läti poolelt olid edukamad Rihards Lomazs 27 punkti ja 8 resultatiivse sööduga ja Kristaps Porzingise 22 punktiga.

27. augustil algaval EM-il kuulub Läti A-alagruppi koos Eesti, Portugali, Türgi, Serbia ja Tšehhiga.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

