Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

Läti ja Leedu kohtumist oli vaatama tulnud pea 11 000 inimest. Lätlased mängisid pea terve mängu eduseisus, kuid Rokas Jokubaitise korvi järel oli seis neljanda veerandaja lõpuks 93:93.

Lisaajal pääses Leedu korraks ette viiega, kuid lõpuks võeti 109:105 võit.

Leedu koondise eest viskas Rokas Jokubaitis 20 punkti ja andis 7 resultatiivset söötu. Talle järgnesid Jonas Valanciunas (16 punkti) ja Deividas Sirvydis (15 punkti).

Läti poolelt olid edukamad Rihards Lomazs 27 punkti ja 8 resultatiivse sööduga ja Kristaps Porzingise 22 punktiga.

27. augustil algaval EM-il kuulub Läti A-alagruppi koos Eesti, Portugali, Türgi, Serbia ja Tšehhiga.