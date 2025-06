Crosskartide rallisprindi meistrisarja teise etapi võitis Ringenberg

Ringenbergi (Speedcar Wonder) aeg kaheksa sõiduvooru kokkuvõttes oli 19.42,02, Martin Järveoja (Ligier XC04) kaotas talle 5,21 sekundit ja Lucas Orav (Speedcar Wonder) 11,32 sekundit, vahendab autosport.ee.

Avaetapil Riias Ringenberg ei startinud. "Algselt ei olnud mul plaani tänavu üldse sõita, kuid mõnest etapist siiski võtan osa. Misso eel tegin umbes kolmetunnise testi, eelmisest võistlussõidust oli kaheksa kuud möödas."

Missos võitis Ringenberg kohe kaks esimest vooru, hiljem veel kaks. "Minu taktika oli alguses rünnata, tean, et mõnigi rivaal on alguses ettevaatlikum või ei saa end kohe käima. Kuna tänavu lähevad kõik voorud arvesse, siis kohe alguses täistempoga minnes on võimalik palju võita. Tõsi, nii võib ka palju kaotada," sõnas valitsev meister.

Klassis Crosskart 50 Seenior võitis Eero Nõgene (Speedcar Wonder), noorte krosskartidel Genor Raag (Crosskart 250), SSV-del Toomas Veske (Can-Am Maverick X3) ja noorte autoklassis Henry Heinam (Ford Fiesta).

Crosskartide sprindisari jätkub 16. augustil Kehalas.