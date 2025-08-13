Raag võitis rallikrossi Balti meistrivõistluste etapi Leedus

Raag (P-Tech Extreme) edestas klassi CrossCar finaali esikolmikus lätlasi Janis Baumanist (Hornet R1) ja Niks Apfelbaumsi (Semog Bravo). Kuna viimati nimetatu Balti sarja punktidele ei sõida, kuulus BRX-i kolmas koht leedulasele Matas Zavarskisele (Hornet R1), vahendab Eesti Autospordi Liit.

Raag alustas võistlust parima ajaga kvalifikatsioonis: "Päev algas hästi, sõidurütm oli kohe käes. Vilkyciai rada on mulle varasemast tuttav, ehkki seekord sõideti seda mõnevõrra teisti kui eelmisel võistlusel. Juunikuisel Balti etapil järgnes stardile pööre asfaldile, seekord jätaksime kruusalõiguga."

Eelsõitudes saavutas Raag kaks kolmandat ja ühe teise tulemuse. "Esimeses eelsõidus sadas paduvihma ja olin natuke liiga ettevaatlik, teiseks rada kuivas, kuid ikkagi põdesin üle, kolmandas jäi üks kaasvõistleja ette, mööda ei saanud ja see mõjutas aega."

Finaalis tegi Raag aga puhta töö. "Start õnnestus, pääsesin ette ja tegin oma sõitu lõpuni välja."

Leedust ka CrossCaride kiireima ringiajakarika saanud Raag on klassi Balti sarja liider 97 punktiga, Baumansiel on teisena 90 ja Zavarskisel kolmandana 89 punkti.

Teistes klassides eestlased võite ei saavutanud, kuid SuperCaris tõusis pjedestaali teisele astmele Arvo Kask (Mitsubishi Lancer Evo). Võitis lätlane Bruno Blumbergs (Hyundai i20). Sarja juhib Kask 99 punktiga, Blumbergsil on 93 punkti ja Leedus neljanda koha saavutanud Siim Sündemal (Ford Fiesta) 85.

Klassis Super 1600 sai Andreas Aulik (VW Golf) parima eestlasena leedulase Audrius Kragase (Škoda Fabia) järel teise koha. Kolmas oli samuti leedulane Rytis Rutkauskas (Audi A1). Kuna Aulik Balti sarja punktidele ei sõida, sai selle sarja kolmanda tulemuse finaali neljandana lõpetanud Kevin Allik (Mitsubishi Colt).

Sarja liider on Kragas 115 punktiga, teine Rutkauskas 88-ga ja parima eestlasena on kolmas Albert Ako Kokk 87 punktiga. Leedus sai Kokku Balti sarja arvestuses neljanda koha.

Rallikrossi Balti meistrivõistlused jätkuvad 30. augustil Kehalas koos Eesti meistrivõistluste etapiga.