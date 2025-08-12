X!

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

Kergejõustik
Sha'Carri Richardson.
Sha'Carri Richardson. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Naiste 100 meetri jooksu valitsev maailmameister Sha'Carri Richardson vabandas hiljutise vägivaldse vahejuhtumi eest ja lubas keskenduda enesearengule.

25-aastane Richardson vahistati 27. juulil Seattle'i lennujaamas toimunud intsidendi tõttu. Juhtum leidis aset turvakontrollis, kus sportlasel tekkis tüli oma samuti tippsprinterist kaaslase Christian Colemaniga. Richardson tõukas tüli käigus Colemani korduvalt, samuti olevat ta visanud Colemani kõrvaklappidega. Võimud panid Richardsonile süüks neljanda astme lähisuhtevägivalda.

Teisipäeval rääkis Richardson esmakordselt vahejuhtumist ning tunnistas, et vajab vaimset tuge. "Võtan selle hetke, et mitte lihtsalt ennast näha, vaid endaga ka tööd teha – sellisel tasandil, mis peegeldab seda, kes ma päriselt oma südames ja hinges olen," sõnas sprinditäht Instagrami üleslaetud videos.

Richardson vabandas ka Colemani ees. "Ma hindan kogu südamest teie (fännide - ERR) toetust, armastust ja ka seda, et ootate minult paremat käitumist. Ma keeldun põgenemast, seisan silmitsi kõigega, mis minu teele tuleb. Ma vabandan Christiani ees. Ta tuli minu ellu ja andis mulle midagi enamat kui lihtsalt suhte. Ta õpetas mulle, mida tähendab tingimusteta armastus, mida ma pole varem tundnud. Ma armastan teda, ükski vabandus ei korva minu käitumist."

Coleman ise pole Richardsoni kordagi süüdistanud. "See oli lihtsalt väga halb hetk. Teda ei oleks pidanud kinni pidama. Ta on imeline inimene, kelle sees on palju muresid. Muresid, mida keegi meist täielikult ei mõista," rääkis Coleman The Athleticule.

Toimetaja: Henrik Laever

