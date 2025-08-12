2029. aasta korvpalli EM-i korraldaja märgis jõudis spordimuuseumisse

Alates teisipäevast saavad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi külastajad tutvuda Eesti 2029. aasta korvpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiri korraldamisõigust kinnitava HOST-märgisega ning põnevate esemetega varasematelt turniiridelt.

Tähistamaks peagi algavat 2025. aasta korvpalli EM-i, on muuseumis esmakordselt väljas uhke korraldaja märgis, mis kinnitab Eesti õigust võõrustada 2029. aasta EM-i alagrupiturniiri. See sümboliseerib olulist tunnustust nii Eesti korvpallile kui ka meie spordile laiemalt.

Lisaks märgisele on eksponeeritud mitmeid meenutusi varasematest EM-i turniiridelt. Näiteks näeb muuseumis korvpallur Marek Noormetsa mängusärki 2001. aastal Türgis toimunud EM-finaalturniirilt, mis lõppes Eestile 14. kohaga ning Eesti korvpallikoondise treeneri Riho Sooniku 1993. aasta kaelakaarti Saksamaalt. Väljas on ka Poola korvpallikoondise meene 1939. aastast, mis kuulus toona turniiri resultatiivseimale mängijale Heino Veskilale.

Spordimuuseumi juhatuse liikme Siim Randoja sõnul on spordimuuseumil au tunnustust ja rõõmu ka külastajatega jagada. "HOST-märgis ei ole lihtsalt ese, vaid sümbol, mis jääb meenutama meile uut peatükki Eesti korvpalliajaloos," kirjeldab Randoja ning loodab, et korvpalliteemaline eriväljapanek toob veelgi rohkem kaasaelajaid eelseisvatele Euroopa meistrivõistlustele.

Korvpalliteemalist väljapanekut saab näha muuseumi üldalal piletita lahtiolekuaegadel vähemalt septembri lõpuni. Lisaks on avatud sõudmisele pühendatud näitus "Eesti sõudmise algused", püsinäitus "Eesti Spordi Lugu" ning elamuslik võitluskunstide näitus "Haarete saal", mis jääb avatuks külastajatele augusti lõpuni.

Samuti on tulekul septembri lõpus uus ajutine mõtlemapanev spordi- ja keskkonnateemaline näitus. Ekspositsioon heidab kriitilise pilgu spordimaailmale ning kutsub mõtlema, kuidas saaksime sporti teha nii, et see koormaks vähem keskkonda ning oleks võimalikult jätkusuutlik nii inimesele kui loodusele.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum on Baltimaade suurim spordimuuseum Tartu peatänaval. Tegu on Euroopa ühe kaasaegsema spordimuuseumiga, kus saab panna end proovile erinevatel spordialadel ja seeläbi tutvuda Eesti spordi ajalooga. Lisaks on spordimuuseum nomineeritud 2024 Euroopa aasta muuseumiks.