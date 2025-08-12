X!

2029. aasta korvpalli EM-i korraldaja märgis jõudis spordimuuseumisse

Korvpall
Korvpalli EM-i korraldaja märgis spordimuuseumis
Korvpalli EM-i korraldaja märgis spordimuuseumis Autor/allikas: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum
Korvpall

Alates teisipäevast saavad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi külastajad tutvuda Eesti 2029. aasta korvpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiri korraldamisõigust kinnitava HOST-märgisega ning põnevate esemetega varasematelt turniiridelt.

Tähistamaks peagi algavat 2025. aasta korvpalli EM-i, on muuseumis esmakordselt väljas uhke korraldaja märgis, mis kinnitab Eesti õigust võõrustada 2029. aasta EM-i alagrupiturniiri. See sümboliseerib olulist tunnustust nii Eesti korvpallile kui ka meie spordile laiemalt.

Lisaks märgisele on eksponeeritud mitmeid meenutusi varasematest EM-i turniiridelt. Näiteks näeb muuseumis korvpallur Marek Noormetsa mängusärki 2001. aastal Türgis toimunud EM-finaalturniirilt, mis lõppes Eestile 14. kohaga ning Eesti korvpallikoondise treeneri Riho Sooniku 1993. aasta kaelakaarti Saksamaalt. Väljas on ka Poola korvpallikoondise meene 1939. aastast, mis kuulus toona turniiri resultatiivseimale mängijale Heino Veskilale.

Spordimuuseumi juhatuse liikme Siim Randoja sõnul on spordimuuseumil au tunnustust ja rõõmu ka külastajatega jagada. "HOST-märgis ei ole lihtsalt ese, vaid sümbol, mis jääb meenutama meile uut peatükki Eesti korvpalliajaloos," kirjeldab Randoja ning loodab, et korvpalliteemaline eriväljapanek toob veelgi rohkem kaasaelajaid eelseisvatele Euroopa meistrivõistlustele. 

Korvpalliteemalist väljapanekut saab näha muuseumi üldalal piletita lahtiolekuaegadel vähemalt septembri lõpuni. Lisaks on avatud sõudmisele pühendatud näitus "Eesti sõudmise algused", püsinäitus "Eesti Spordi Lugu" ning elamuslik võitluskunstide näitus "Haarete saal", mis jääb avatuks külastajatele augusti lõpuni. 

Samuti on tulekul septembri lõpus uus ajutine mõtlemapanev spordi- ja keskkonnateemaline näitus. Ekspositsioon heidab kriitilise pilgu spordimaailmale ning kutsub mõtlema, kuidas saaksime sporti teha nii, et see koormaks vähem keskkonda ning oleks võimalikult jätkusuutlik nii inimesele kui loodusele.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum on Baltimaade suurim spordimuuseum Tartu peatänaval. Tegu on Euroopa ühe kaasaegsema spordimuuseumiga, kus saab panna end proovile erinevatel spordialadel ja seeläbi tutvuda Eesti spordi ajalooga. Lisaks on spordimuuseum nomineeritud 2024 Euroopa aasta muuseumiks.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

13:31

Eesti-Läti liiga resultatiivseim eestlane jätkab karjääri Viimsis

12:12

2029. aasta korvpalli EM-i korraldaja märgis jõudis spordimuuseumisse

10:42

Korvpalli EM-i Eesti fännitelki suurendatakse, müüki tulevad lisapiletid

11.08

Markkanen kollitas taas Belgiat

11.08

Poola korvpallikoondis jäi ilma olulisest mängijast

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

10.08

Karm kolmas veerandaeg andis Eesti korvpallinoortele EM-il kolmanda kaotuse

10.08

Läti jäi kontrollmängus Itaaliale kindlalt alla

10.08

Jokic domineeris kontrollmängus Kreeka vastu, kes mängis ilma Gianniseta

09.08

Kalev/Cramo tõi klubisse talendika ameeriklase

09.08

Eesti korvpallinoored pidid tunnistama ka Iisraeli paremust

08.08

Soome korvpallikoondise liider korraldas kontrollmängus viskekontserdi

08.08

Raudla korvpalli EM-finaalturniiri eel: ootusärevus läheb aina suuremaks

08.08

Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

08.08

U-16 noormeeste koondis alustas A-divisjoni EM-finaalturniiri kaotusega

videod

sport.err.ee uudised

14:59

Jäätma ja Lilienthal jätsid Järvakandi tippvõistlusel võidu koju

14:31

Teisel naiste jalgpalli konverentsil jagab kogemusi edukas Norra klubi

13:31

Eesti-Läti liiga resultatiivseim eestlane jätkab karjääri Viimsis

13:05

Eesti allveeorienteerujad võitsid kodusel EM-il ühe päevaga kolm kulda

12:12

2029. aasta korvpalli EM-i korraldaja märgis jõudis spordimuuseumisse

11:45

Nõmme päästis esiliiga liidrite heitluses viigi lisaminutite väravaga

11:07

Itaalia sportlane suri maailmamängudel 29 aasta vanuselt

10:42

Korvpalli EM-i Eesti fännitelki suurendatakse, müüki tulevad lisapiletid

10:08

Tamme uueks peatreeneriks saab Liverpooli staare juhendanud hollandlane

10:03

"Võimlas" räägiti võrkpallikoondistest ja hüppekombinesoonidest Uuendatud

09:39

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

09:09

Tiitlikaitsja Sabalenka nägi Raducanuga vaeva enam kui kolm tundi

08:38

Kaotus EM-finaalis maksis Hispaania peatreenerile töökoha

11.08

Grabe jõudis maailmamängudel medalist võidu kaugusele

11.08

Noor Eesti mäestlaskuja unistab profilepingust

loetumad

11.08

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

11.08

FIS esitas Norra suusahüppajatele ja ametnikele ametlikud süüdistused

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

11.08

Markkanen kollitas taas Belgiat

09:39

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

11.08

Märt Ibruse korvpallikommentaar: korvpallirahvas taas elevil

11.08

Poola korvpallikoondis jäi ilma olulisest mängijast

11.08

Aegade kalleim Inglismaa jalgpallur saadetakse laenule

11:07

Itaalia sportlane suri maailmamängudel 29 aasta vanuselt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo