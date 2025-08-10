X!

Katarina Elisabeth Käpa siirdus Poola klubisse Medyk Konin
FC Flora ja Eesti naiste jalgpallikoondise 19-aastane väravavaht Katarina Elisabeth Käpa siirdus mängima Poola esiliiga klubisse KKPK Medyk Konin, sõlmides uue tööandjaga elukutselise mängija lepingu.

 "Mul on väga hea meel allkirjastada oma esimene välisleping! Olen selle nimel palju tööd teinud, kuid tean, et see ei ole mitte lõpp, vaid alles algus. Nüüd, kui saan sajaprotsendiliselt jalgpallile pühenduda, on minu eesmärgiks võtta sellest võimalusest maksimum, areneda igapäevaselt ja anda endast kõik, et aidata oma klubi tagasi kõrgliigasse," ütles Käpa.

"Tahan südamest tänada oma senist klubi, treenereid ja imelist võistkonda, kes on mind alati toetanud! Tean, et olete mulle olemas ka siis, kui olen eemal!" tunnustas Käpa oma senist koduklubi. 

"Katarinal tekkis võimalus minna Poolasse testimisele ning mina omakorda sain temaga kaasa sõita tutvumaks klubi ja naiskonna tööga. Kohapeal õnnestus suhelda treeneritega ning jälgida naiskonna treeningprotsessi," sõnas FC Flora naiskonna väravavahtide treener Mattias Traublum.

"Ajaliselt ei õnnestunud Poolas küll väga pikalt viibida, kuid nähes väravavahtide treeninguid, siis mõne trenni pealt sai öelda, et need on oma ülesehituse poolest korralikult läbi mõeldud," lisas Traublum.

"Klubi väga selge eesmärk on alanud hooajal võidelda kõrgliigasse tõusmise nimel ja Katarinat nähakse klubis kui potentsiaalset esiväravavahti. Lisaks temale on klubis veel mitmeid välismaalasi, mis näitab klubi selget soovi mängida tiitli peale," rääkis väravavahtide treener.

"Ma loodan, et ta tuleb võõras keskkonnas toime ning saab keskenduda ainult jalgpallile. Kui näha kõvasti vaeva ja keskenduda õigetele asjadele, siis tekivad võimalused ja neid tuleb kindlasti ära kasutada. Soovin Katarinale nii FC Flora naiskonna kui enda poolt palju edu ja kordaminekuid Poolas," lisas ta.

Medyk alustas Poola naiste esiliiga uut hooaega laupäeval, jäädes võõrsil alla LUKS Hydrotruck Czwórka Radomi naiskonnale tulemusega 1:3, Käpa alustas varumängijate pingil.

KKPK Medyk Konin on neljakordne Poola meister (viimati hooajal 2016/2017) ning üheksakordne karikavõitja. Hooajal 2023/2024 langeti Poola kõrgliigast välja ning eelmisel hooajal saadi esiliigas neljas koht.

Eelmisel aasta kevadel kuulus Medyki koosseisu tänane FC Flora kaitsja Eva-Maria Niit. Hooajal 2016/2017 võõrustas Medyk UEFA Naiste Meistrite Liiga eelringi turniiril Pärnu Jalgpalliklubi niing võitis 1:0.

Katarina Elisabeth Käpa on FC Elva kasvandik, kes liitus FC Flora naiskonnaga 2022. aastal ning võitis rohevalgete koosseisus neli Eesti meistritiitlit ning kaks Eesti karikat. Eesti naiste jalgpallikoondises on Käpal kirjas seitse mängu, varem esindas ta neidude U-19, U-17 ja U-15 koondist.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

