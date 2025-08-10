Laas oli Himaalaja viimasel päeval teine, kuid kaotas rohelise särgi

Etapi võitis Dusan Rajovic, kes teenis vahefinišis viis punkti ning tänu sellele võttiski serblane kokkuvõttes napilt ühe punktiga Laasi eest särgi.

Velotuuri kokkuvõttes oli eestlastest parim Lauk, kes saavutas 17. koha. Laas lõpetas koht tagapool. Sprinterite arvestuses oli Laas teine ning meeskondadest oli Quick Pro Team üheksandal kohal.

"Sõit oli väga kiire ja eesmärk oligi meie jaoks täna grupifiniš. Eriti keeruliseks tegi etapi see, et start anti 4000m merepinnast kõrgemal. Kahjuks sai minu suurim rohelise särgi ohustaja eest ära ning korjas vahe finišist võidupunktid. Me lootsime, et ta väsitab end piisavalt ära ja lõpus ohtlik ei ole, kuid ta oli täna väga tugev ja kiire," rääkis Laas.

"Tiim tegi päris head tööd ning tõi mind viimasesse kurvi nii nagu plaanitud, aga serblane alustas vara ja üllatas pika spurdiga. Sain talle üsna lähedale, kuid mööduda ei suutnud. Kahju, aga siiski oli meile üsna edukas tuur. Saime etapivõidu, olin kaks korda teine ning punktiarvestuses ka teine koht. Ei saa kurta," lisas Laas.