Ümber Ülemiste järve jooksul võidutsesid Latsepov ja Bell

Kergejõustik
Leonid Latsepov
Leonid Latsepov Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

Maru järvejooksude sarja viimase osavõistluse, jooksu ümber Ülemiste järve võitis kindla edumaaga Leonid Latsepov. Naiste arvestuses pälvis esikoha Helen Bell.

Ka kahel eelmisel aastal võidutsenud Latsepov ületas 13,7 kilomeetri pikkusel distantsil lõpujoone ajaga 44.43. Teise koha pälvis Deniss Šalkauskas, jäädes võitjast maha 35 sekundiga (45.18). Kolmandana lõpetas Oliver Annus, tema tulemuseks jäi 45.43, vahendab Marathon100.com.

Latsepov pälvis ka järvejooksude sarja üldvõidu, edestades Bert Tippit kokkuvõttes enam kui viie minutiga. Sarjas järgnesid neile Kaupo Uuetoa, Jaan Lilleorg, Alekszej Morgunov ja Vadim Gritšenko.

Naistest oli samuti selgelt teistest parim Helen Bell, kellele märgiti tulemuseks 51.02. Teise koha sai ajaga 55.31 Pille Hinn (+4.29), talle järgnes 56.57 jooksnud Bret Schär (+5.55). Naiste arvestuses oli enne Ülemiste järve jooksu veel lahtine, sarja üldvõidu võttis lõpuks Schär, kellele järgnesid Triin Gede ja Kadi Veske. Üldarvestuses mahtusid esikuuikusse veel Pille Visser, Adeele Neitsov ja Annely Saar.

Kolme kilomeetri pikkusel metsajooksul võidutses Igor Krawczyk ajaga 10.23, esikolmikusse mahtusid veel Ado Jakob Laurimaa (11.56; +1.33) ning Horre Kuusk (12.04; +1.41). Naiste seas oli kiireim Riina Jakobson ajaga 12.46, talle järgnesid 2012. aastal sündinud Tuuli Danilov (12.48; +0.02) ning Kristin Kaldre (13.03; +0.17).

Ülemiste järve jooksu põhidistantsi lõpetas 533 osavõtjat, metsajooksu 86.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

