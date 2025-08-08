X!

Laas teenis Trans-Himaalaja velotuuril järjekordse etapivõidu

Jalgrattasport
Martin Laas
Martin Laas Autor/allikas: Quick Pro Team
Jalgrattasport

Eesti jalgrattatiimi Quick Pro Team rattur Martin Laas teenis Tiibetis peetaval esimese kategooria Trans-Himaalaja velotuuri teisel etapil võidu.

Reedel toimunud 109,2 kilomeetri pikkune etapp kulges agressiivselt, kuid Mihkel Räim ja Karl Patrick Lauk püsisid jooksikutega ning Lauk suutis vahefinišis kolm lisasekundit teenida.

Etapi viimased 30 kilomeetrit kulgesid liidermeeskonna Li Ning Stars juhtimisel, kuid Quick Pro Teami mehed tegid otsustavatel kilomeetritel suurepärast tööd ning tõid Laasi lõpukurvis positsiooni. Mullu Himaalaja mäestiku ületaval tuuril avaetapi võitnud ning kokkuvõttes viienda koha pälvinud Laas kasutas võimaluse ära ning ületas finišijoone esimesena.

"Meeskonnal oli sama plaan nagu [eelmisel etapil], teised pidid rünnakutega kaasa minema ja mind maksimaalselt säästma, juhuks kui tuleb grupifiniš," rääkis Laas. "Poisid tegid kogu päeva vältel väga head tööd ja sõitsime nagu ühtne meeskond. Kõigest paaril korral pidin ise natuke end sadulast kergitama ja mõne rünnakuga kaasa minema. Tegelikult oli meil lõpus veidi ebaõnne, sest [Aaron] Aus lõhkus rehvi ja [Martti] Lenziusel tuli kett maha."

"Viimastel kilomeetritel tegid aga [Oskar] Küüt, Lauk ja Räim seda, mis plaanis oli ja mina pidin sprindiga asja ära realiseerima. Tundsin end hästi, aga samas oli tunne, et spurtisin ainult 80-protsendiliset, kuid tegelikkuses muidugi maksimaalselt. Sellise enesetunde tekitab siin kõrgmäestik, sest terve etapi vältel pedaalisime 3500 meetri kõrgusel merepinnast," lisas Laas.

Velotuuril jääb sõita veel kaks etappi. Lauk on kokkuvõttes kuues (+0.11) ning Laas tõusis etapivõiduga 23. kohale, kaotades liidrile 33 sekundiga. Räim jätkab 25. kohal (+0.34) ning ta jääb Laasist vaid sekundi kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

