Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

Soolovõidu teenis Pajuri tiimikaaslane Mattis Lebeau (2:45.31), edestades prantslast Paul Picardi (OCF Team Legend Wheels) ja Pajurit seitsme sekundiga, kirjutab EJL.ee. Mõned päevad varem võitis Pajur Prantsusmaal kriteeriumisõidu.

"Väga raske sõit. Ei olnud kindel, kas suudame võita," ütles Pajur peale võistlust. "Mina ja mu tiimikaaslane olime kuskil 20 mehega atrõõvis, kellest viis olid peamisest konkureerivast tiimist Atriast. Üldiselt hoidsin lõpuringidel kõik ohtlikumad rünnakud ära, aga korra pidi tiimikaaslane ka end korralikult ohverdama. Peale seda teda enam väga ei näinud, aga kõige olulisemal hetkel oli ta olemas ja sai minema. Lõpus alustasin sprinti natuke liiga kaugelt ja tulin oma grupis teiseks."

Markus Mäeuibo (+2.43) finišeeris 18. kohal.