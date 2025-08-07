X!

Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

Jalgrattasport
Markus Pajur
Markus Pajur Autor/allikas: Morgan Ebezannier Sport
Jalgrattasport

Prantsusmaal peetud 125,2-kilomeetrisel ühepäevasõidul GP d'Availles Limouzine pälvis Markus Pajur (Charvieu-Chavagneux IC) kolmanda koha.

Soolovõidu teenis Pajuri tiimikaaslane Mattis Lebeau (2:45.31), edestades prantslast Paul Picardi (OCF Team Legend Wheels) ja Pajurit seitsme sekundiga, kirjutab EJL.ee. Mõned päevad varem võitis Pajur Prantsusmaal kriteeriumisõidu.

"Väga raske sõit. Ei olnud kindel, kas suudame võita," ütles Pajur peale võistlust. "Mina ja mu tiimikaaslane olime kuskil 20 mehega atrõõvis, kellest viis olid peamisest konkureerivast tiimist Atriast. Üldiselt hoidsin lõpuringidel kõik ohtlikumad rünnakud ära, aga korra pidi tiimikaaslane ka end korralikult ohverdama. Peale seda teda enam väga ei näinud, aga kõige olulisemal hetkel oli ta olemas ja sai minema. Lõpus alustasin sprinti natuke liiga kaugelt ja tulin oma grupis teiseks."

Markus Mäeuibo (+2.43) finišeeris 18. kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

14:51

Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

10:58

Temposarja Viimsi etapil võidutsesid Kannimäe ja Leinonen

06.08

Poola velotuuri üldliider kukkus, Mihkels lõpetas 75. kohal

06.08

Olümpiavõitja Evenepoel hakkab sõitma Red Bullis

05.08

Mihkels Poola velotuuri teisel etapil kõrgesse mängu ei sekkunud

05.08

Maha jäänud ratturid üritasid velotuuril pettusega gruppi tagasi hiilida

05.08

Lauri Tamm jõudis Prantsusmaal taas kolme parema sekka

05.08

Veel juunioride sekka kuuluv Koik võitis Poolas eliitklassi võistluse

04.08

Markus Pajur teenis Prantsusmaal kriteeriumisõidus esikoha

04.08

Peaaegu kukkunud Mihkels alustas Poola velotuuri 12. kohaga

04.08

Eesti noorratturid tegid Poolas häid tulemusi

04.08

Eesti noorrattur võitis Asseni velotuuril finaaletapi

04.08

Riko Mäeuibo võitis mäestlaskumise EM-il pronksmedali

03.08

Ferrand-Prevot võitis esimese prantslannana Tour de France'i

03.08

Rakkes triumfeerisid õde ja vend Mõttused

02.08

Ferrand-Prevot tõusis mägise etapiga liidrisärki

01.08

Prantslanna tegi Touril teise järjestikuse etapivõiduga ajalugu

01.08

Romet Pajur sprintis end Prantsusmaal kolmandaks

31.07

Palmiste võitis BMX-krossi MM-il pronksmedali

30.07

Ajalugu teinud Le Court Pienaar tõmbas selga kollase liidrisärgi

sport.err.ee uudised

16:22

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

15:52

Eesti - Itaalia MM-valikmängule on müüdud üle 6000 pileti

15:35

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

14:51

Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

14:26

Tottenhami põhimees sai raske vigastuse ja jätab suure osa hooajast vahele

13:43

Start võttis kolmanda järjestikuse võidu, Soomets tegi kaasa terve mängu

13:07

Võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud Vassiljevi juhendatava Lätiga

12:23

Keila KK täiendas ridu USA ülikoolikorvpalluriga

11:54

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

11:36

Uus-Meremaa ragbikoondislane jõudis napilt lennukile: koer sõi mu passi ära

10:58

Temposarja Viimsi etapil võidutsesid Kannimäe ja Leinonen

10:20

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

09:45

Bayerni legend Thomas Müller liitus ookeani taga mängiva klubiga

09:16

Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

08:37

Eesti noored jätkasid rahvusvahelistel laste mängudel medalisajus

08:06

US Openil jagatakse välja rekordiline auhinnaraha

06.08

Koskel sai Hämeenlinnas napi kaotuse

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

06.08

Glinka sai Poolas raske võidu ja jõudis veerandfinaali

06.08

Vallner euromängu eel: midagi kerget kummalegi meeskonnale ei tule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo