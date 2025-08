Tallinn võõrustab sel nädalal laste spordifestivali

Tallinna vallutavad sel nädalal rohkem kui 1000 last, et siin erinevatel spordialadel omavahel mõõtu võtta. Lisaks võistlemisele on rahvusvaheliste laste mängude oluline eesmärk sport laste jaoks atraktiivsemaks muuta.

Esmaspäeval avati Kalevi staadionil suurejoonelise avatseremooniaga rahvusvahelised laste mängud. Tegu on justkui lastele mõeldud olümpiaga ning ka avamine oli suurele spordisündmusele kohane: toimus delegatsioonide rongkäik, anti sportlasevanne ning süüdati mängude tuli. Sündmus toob Tallinnasse üle 1000 osaleja 29-st riigist ning 70-st erinevast linnast.

Peakorraldaja Robert Peetsi sõnul pole sündmuse eesmärk ainult üksteisega võistlemine, vaid ka laste spordiarmastuse suurendamine ning majanduslik tulu linnale. "Need laste mängud on korraldatud ikkagi laste rõõmuks," ütles korraldaja. "Saab sportlikult aega veeta, leida sõpru üle maailma ja selle spordi juures on kindlasti kõik sotsiaalsed tegevused ja kultuuride vahetus."

12-15 aastased lapsed võtavad mõõtu seitsmel erineval ala - kavas on 3x3 korvpall, jalgpall, rannavõrkpall, vehklemine, judo, ujumine ja kergejõustik.

Rannavõrkpallis Tallinnat esindav Sorenna Kaur Somal, kes unistab ka ise sportlaskarjäärist, ei sea samuti mängude peamiseks eesmärgiks sportlikku saavutust. "Ma olen väga tänulik üldse, et ma saan selle võimaluse, et siin mängida. Kindlasti tahaks poodiumile saada ja hea tulemuse saavutada, kuigi olen ka lihtsalt rahul, kui saame uute inimestega tutvuda," ütles Somal.

Eestit esindavad võistlustel neli linna ning mõnel võistlejal on kindlasti plaan võidelda ka poodiumikohtade nimel. "Sellel aastal on meil Eestist osalemas lisaks tavapärasele Tartule ja eelmisel aastal esimest korda osalenud Tallinnale ka Pärnu ja Sillamäe linnad. Ma võin garanteerida, et kindlasti on Eesti sportlasi, kes saavad pärjatud medalite ja poodiumikohtadega," ütles Peets.

Rahvusvahelisi laste mänge on kõigil võimalik võistluspaikades tasuta vaadata ning Somali sõnul peaks seda võimalust kindlasti ka ära kasutama, kuna taolist suursündmust ei pruugi Eestisse uuesti pikalt tulla. "Võib-olla ainult üks kord näeb seda elus, kindlasti peaks selle ühe korra ära kogema ja võiks kaasa elada enda Tallinna võistlejatele," sõnas Somal.

Laste mängud kestavad neljapäevani.