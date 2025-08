ICG president: Tallinnas toimuv suurvõistlus on sisuliselt laste olümpia

4.–7. augustil võõrustab Tallinn 57. korda toimuvaid rahvusvahelisi laste mänge (International Children's Games ehk ICG). ICG presidendi Igor Topole sõnul on tegu sisuliselt laste olümpiamängudega.

Rahvusvahelisi laste mänge peetakse maailma suurimaks mitme spordialaga sündmuseks 12–15-aastastele. Juba üle 30 aasta tunnustab mänge ka rahvusvaheline olümpiakomitee ning ICG kuulub ametlikult ROK-i liikmete hulka.

"Eks tegelikult need ongi sisuliselt lastele mõeldud olümpiamängud. ROK korraldab ise nn päris olümpiat ja noorte olümpiafestivali ning tunnustab sinna juurde ka meie laste mänge. Nii on erinevad vanused kaetud," sõnas Topole.

ICG Tallinn 2025 mängudel osaleb üle 1000 sportlase 70 linnast ja 29 riigist. Võisteldakse seitsmel alal: ujumine, kergejõustik, jalgpall, 3x3 korvpall, rannavõrkpall, judo ja vehklemine. Eesti linnadest on kohal Tallinn, Tartu, Pärnu ja Sillamäe.

Alade valikul on nii reegleid kui ka vabadust: kergejõustik ja ujumine on alati kohustuslikud, lisaks peab olema kavas kaks võistkonnaala ning seejärel saab korraldajalinn ise vaadata, mis spordialad veel programmi pannakse. Tõsi, kõik peavad olema olümpiaalad, sest sisuliselt kuulub ICG ikkagi ROK-i alla.

Lisaks noorsportlastele saabub Tallinnasse 400 treenerit ja ametnikku. "Sinna lisanduvad veel paljud lapsevanemad, sest peame aru saama, et Eesti sarnased väikeriigid paistavad näiteks Ameerika Ühendriikidesse väga eksootiliste paikadena, kuhu oma lapsi päris niisama ei saadeta. Senised kogemused ütlevad, et paljud pered jäävad ka pikemaks ajaks võistluspaikadesse, et kohalike oludega tutvuda ja puhata," rääkis ICG president.

ICG Tallinn 2025 võistlused toimuvad Tallinna kesklinnas. Vabaduse väljak võõrustab 3x3 korvpalli ja rannavõrkpalli, Kalevi staadion kergejõustikku, Kalev Spa ujumist, Tallinna kergejõustikuhall judot ja vehklemist ning Lilleküla kunstmuruväljakud jalgpalli.

Mängude avatseremoonia toimub esmaspäeval, 4. augustil kell 19 Kalevi staadionil. Nii avatseremoonia kui võistlused on pealtvaatajatele tasuta. ICG Tallinn 2025 ajakavaga saab tutvuda siin.