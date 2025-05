Rahvusvaheline suurvõistlus toob Tallinnasse üle tuhande noore sportlase

Rahvusvahelised laste mängud on maailma suurim 12- kuni 15-aastastele noortele mõeldud mitme spordialaga sündmus, mille laiem eesmärk on tõsta teadlikkust erinevatest kultuuridest ja anda koolinoortele võimalus kohtuda ja võistelda noortega üle maailma.

Eestis peetakse mängud esmakordselt. Tallinna on saabumas üle tuhande noore 28 riigist ja ligemale 70 linnast ja kõigist viiest maailmajaost.

"Kõige suuremad väljakutsed saavad olema seoses transpordi ja majutusega just esimestel päevadel. Üks asi on eelnevalt kõik plaan ära teha ja kõik asjad ettevalmistada, aga kuna paljud delegatsioonid tulevad lennukiga, siis see lööb päris kindlasti ajagraafikud sassi. Seal on vaja siis hakata reageerima ja neid asju sättima," selgitas mängude peakorraldaja Robert Peets.

Tallinnas võisteldakse seitsmel spordialal: kergejõustik, ujumine, vehklemine, judo, jalgpall, rannavõrkpall ja 3x3 korvpall. Tallinna koondises on 72 noort sportlast ja konkurents sinna pääsemisel oli väga tihe.

"Praktiliselt kõik, kes osalevad siin Tallinna eest, on olnud ka Eesti koondise liikmed või nad on olnud Eesti meistrivõistlustel esikolmikus. Vajasime siin tugevat alaliitude abi, et saada siis kõik kõige paremad noored ikkagi laste maailmamängudele," märkis Tallinna delegatsiooni juht Keiu Silm.

Laste maailmamängud peetakse Tallinnas 4.-7. augustil. Nii avatseremoonia kui ka võistlused on pealtvaatajatele tasuta.