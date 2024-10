Euroopa spordipealinna nimetus avab Tallinna elanikele spordiplatse

Tallinn on järgmisel aastal Euroopa spordipealinn. See toob pealinna suuri spordivõistlusi, aga lisab ka lootust, et paranevad linnaelanike liikumisharjumused ja kasvab spordiarmastus.

Juba jaanuaris toimub lauluväljakul spordipealinna avaüritus, kuid linnarahval on soodsate ilmaolude korral võimalik kuulsat ala juba varem, ehk lausa selle aastanumbri sees kasutada, sest linn plaanib koostöös suusaliiduga siin avada kunstlumeraja. Märtsikuus seisab lauluväljakul ees suusatamise maailmakarika etapp, enne seda on suusaring linlaste käsutuses.

"Kindlasti on Tallinna lauluvälja siiani just talve- ja sügisperioodil alakasutatud ja see on minu silmis võimalus spordil võtta siin mugavamalt enda koht sisse," rääkis ERR-ile spordipealinna projektijuht Robert Peets. "Kultuur on suve väga tugevalt hõivanud ja ega spordisündmusedki ei ole suvekuudel harvad nähtused, aga siin peaks iga päev mingi tegevus olema, on see kultuur või sport, mõlemad on Eestis sama ministeeriumi hallata ja peaksid ka võrdset tähelepanu saama."

Teiseks keskseks suursündmuseks spordipealinna programmis on augustikuus toimuvad rahvusvahelised laste mängud, mis toovad siia seitsmele alale võistlema 1000 koolinoort maailma 70 linnast - kõiki võistlusi saab publik tasuta vaadata.

"Kui vaatame võistluslokatsioone, siis võimalust kaasa elada on kindlasti väga palju," kinnitas laste mängude patroon Gerd Kanter. "Vabaduse väljakul toimub 3x3 korvpall ja rannavolle, Sportland Arenal jalgpall, Kalevi staadionil kergejõustik, vehklemine, džuudo Tallinna kergejõustikuhallis. Võistluspaigad on üksteise lähedal, kui tulla, on võimalik näha mitut spordiala korraga ja seda enam, et kui mõni enda tuttav on ka võistlustules, tasuks tulla kõikide enda sõprade ja tuttavatega."

Spordipealinn Tallinn avab end abilinnapea Kaarel Oja sõnul aina rohkem linnarahvale - spordiplatse antakse linnarahva käsutusse, aasta jooksul tutvustatakse rahvale iga kuu erinevaid alasid.

"Spordipealinn tervikuna on sündmus tallinlastele, kus me tahame julgustada inimesi rohkem liikuma ja pakkuda neile võimalusi," rääkis Oja. "Tegelikult on Tallinnas spordi tegemiseks päris palju võimalusi, mõnikord on vaja neist uuesti rääkida, neid tutvustada, et teha spordile ja spordialadele kõva reklaamiaasta. Ja need võimalused, mis Tallinnas on olemas, linnal, meie spordiklubidel, alaliitudel, need kõik kuidagi kokku tuua, korraks suurelt esile tõsta ja võtta eesmärgiks see, et järgmise aasta lõpuks on neid inimesi, kes ennast regulaarselt liigutavad ja sporti teevad rohkem, kui neid on praegu."

Olümpiavõitja Gerd Kanter on nõus, et ühest väiksest sammust võib alguse saada suur spordiarmastus - laste puhul aga ehk lausa sportlaskarjäär. "Kui on võimalusi spordipealinna raames spordiüritusi külastada, ise kaasa lüüa erinevatel koolinoorte võistlustel, tulge proovige, saage kogemus ja siis võib-olla on ka võimalus, et hakkab nii meeldima, et oled ühel hetkel ise kuskil suurtel spordivõistlustel osalemas," arvas Kanter.