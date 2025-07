Miilen naudib väliskarjääri, kuid muretseb teiste pärast: Eesti võrkpall ei ole Euroopa võrkpall

Eesti naiste võrkpallikoondis on alates juuli keskpaigast pidanud kontrollmänge, et valmistuda augusti alguses algavaks EM valikturniiriks ja kaotanud neist kõik. See muudab koondise enne valikmängude algust mõtlikuks.

Laupäeval pidas naiste võrkpallikoondis viimase valikmängude eelse kontrollkohtumise Lätiga, kellele reede õhtul napilt alla jäädi. Laupäeval võitis Eesti küll esimese geimi 25:23, kuid järgmised kaotati 19:25, 22:25 ja 24:26. Kokkuleppel peeti ka viies geim, mille võitis Eesti 25:19.

"Ma arvan, et lätlased endiselt natuke rohkem tahtsid ja olid ka julgemad ja enesekindlamad nendes olukordades, kus läks geimi viimasteks punktideks. Meie omakorda tegime väikse sammu tagasi ja olime natuke ootel, et kas vastane teeb vea ise või läksime järjekordselt püüdma sellist õnnemängu, et kas võtsime väga mõttetuid riske või olime selgelt pehmed ja jäime lihtsalt ootama," võttis kohtumise kokku Eesti peatreener Andres Toobal.

Koondise peatreeneri sõnul on naiskonna tugevuseks servid, kuid puudu jääb blokikvaliteedist. "Selge on see, et saame ise serviga vastast päris palju suruda, kui me seda teeme. Aga meie blokikvaliteet tuli täna eriti välja. Väga lihtsad pallid, mis blokki lendasid, lendasid välja. See koht on üks meie murekohtadest ja selge, et kuna meil jõudu nii palju ei ole, siis meie enda kõrgete pallide ründamisel peame olema selgelt varieeruvamad, aga see varieeruvus ei saa sellest tulla ainult, et jääme pehmeks, ja vastane näeb, et sealt ei tule midagi. Meil on vaja olla agressiivne, aga väga palju rohkem varieeruda."

Koondise nurgaründaja Kristiine Miileni sõnul on Läti ja Taani naiskonnad teinud sammu edasi, kuid nemad seda pole suutnud. "Läti ja Taani olid varem sellised, et meil oli igav nende vastu mängida. Nemad on kuidagi teinud suured sammud edasi ja meie tammume paigal või oleme kehvemaks jäänud. Neil mõlemal tiimil on mängijad Saksamaal või Prantsusmaal. Meil ei taha mängijad välismaale minna," arvas Miilen.

"See ongi see, et kui inimesed mängivad individuaalselt kaheksa kuud heades klubides, hea treeneri all, siis tase tõuseb ja sa saad aru, et mis tegelikult maailmas toimub. Eesti võrkpall ei ole Euroopa võrkpall. Aga meil noored kahjuks väga ei taha minna. See on otsus ja sellega tuleb leppida, aga koondise taset see kindlasti ei tõsta," lisas ta.

Miilen sõlmis uueks klubihooajaks lepingu Poola meistriliiga klubi Bielsko-Bialaga, kus mängib ka koondisekaaslane Kertu Laak. Uuelt hooajalt ootab nurgaründaja medalit.

"Kertu on seal oma suhtumisega head eeskuju näidanud. Treener kogu aeg küsis minu kohta ja mina mõtlesin, et noh, mida ta ootab, las teeb siis pakkumise. Kertu ja minu uus treener on head sõbrad. Ta rääkis minust häid asju ja siis Bielsko treeneril tekkis ka rohkem huvi ja siis 24. veebruaril sõlmisin lepingu," selgitas Miilen.

"Olen nii põnevil, et sinna minna, et saan ühe oma parima sõbrannaga koos ühte väga heasse klubisse. See on äge linn, Poola mulle tõesti meeldib. Ma ei ole vist kunagi nii põnevil olnud, et minna lõpuks klubi juurde."

EM-valikmäng Sloveeniaga toimub järgmisel laupäeval.