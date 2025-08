Max Verstappen pani kuulujuttudele punkti

Kuigi neljakordsel maailmameistril on Red Bulliga kehtiv leping kuni 2028. aastani, siis kuulujuttude põhjal soovib Mercedes hollandlast enda ridadesse meelitada. Sellenädalase Ungari GP eel otsustas Verstappen kuulujuttudele punkti panna.

"Inimesed jahuvad hooaja jooksul igasuguseid asju, aga ainus, kes tegelikult võiks või peaks midagi ütlema, on vait," sõnas Verstappen. "See olen mina ja teen seda meelega. Pole mingit mõtet hakata suvalist jama ajama ja tegelikult võiks sama suhtumine olla kõigil."

"Kogu minu fookus on olnud tiimil – kuidas saaksime sooritust parandada ja mida saaks järgmisel aastal paremini teha ning kui minu meeskonna boks juhtub olema [Mercedese pealiku] Toto Wolffi meeskonna oma kõrval, siis nii on. Mul võib olla isiklik suhe kellegagi isegi siis, kui me ei tee koostööd," jätkas hollandlane.

"Igatahes jah, arvan, et nüüd on õige aeg kõik kuulujutud lõpetada. Minu jaoks on kogu aeg olnud üsna selge, et ma ei lähe mõnda teise tiimi."

Red Bull otsustas vaid paar päeva pärast Suurbritannia MM-etappi lõpetada töösuhte 20 aastat tiimipealikuna töötanud Christian Horneriga. Verstappenil jagub uue tiimipealiku Laurent Mekiesi kohta ainult kiidusõnu.

"Me räägime omavahel väga paljudest asjadest. Ta on avatud, sõbralik, motiveeritud ja sihikindel – just sellist ülemust tahadki endale," ütles Verstappen. "Ta on loonud hea õhkkonna ja ootan põnevusega, mida suudame koos saavutada. Ta esitab õigeid küsimusi ja toob lauale häid ideid. See mulle meeldib."

Reedel sõidetakse Ungari GP-l esimesed vabatreeningud. Laupäeval algab kvalifikatsioon Eesti aja järgi kell 17.00 ning pühapäeval antakse põhisõidule start kell 16.00.