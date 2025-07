Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

"Praegu on Eesti mängijad väga hõigatud ja tegelikult on ka kaks välismängijat kirjas. Meil on praeguse seisuga üheksa mängijat lepinguliselt olemas," sõnas Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask ERR-ile.

"Lähipäevil tulevad ka need uudised välja. Kahte jõudu otsime veel juurde ja oleme ka suhtluses paari Eesti mängijaga veel, kes ei ole veel klubi uueks hooajaks leidnud."

"Kindlasti pikkade osakond on üks ja tagaliini samuti. Siis on meil 12 tummist meest koos, et minna vastu sellele hooajale," lisas Kask.

Tegelikult on lisaks Eesti mängijatele praeguse seisuga hõigatud välja ka soomlasest tagamängija Severi Kaukiaineni nimi. Mullu kevadel valiti ta Eesti meistrivõistluste finaalseeria kõige kasulikumaks mängijaks.

"Üheksa olemas ja kaks välismaalast ja üks-kaks eestlast... kogumaht saab olema 12-13 mängijat," jätkas Kask.

"Vastavalt eelarvele nuputame ja otsime veel. Räägime veel mängijaga läbi ja natuke on veel aega. Kuigi üritame sel nädalal plaan A-d ja B-d selgeks saada. Tahaks, et järgmiseks nädalaks oleks roster koos ja alustada enne augusti keskpaika treeningutega. "

Septembris ootavad ees mängud Meistrite liiga valikturniiril. Seal on vaja võita kolm vastast, kellest esimene on Bulgaaria meister BC Rilski Sportist. Eelmisel hooajal neid kaks korda võideti.

"Eesmärk on kindlasti põhihooajale peale saada. On meie masti meeskonnad, kellega peab rinda pistma. Kuna nad [Rilski Sportist] korraldavad enda kodus, siis kindlasti ei saa lihtne olema. Kui teed enda kodus, siis kindlasti panustad, et koduseinte toel tahaks ka turniiri võita."

"Praegu vaatame, et üks välismaalane ja üks kohalik mängija on allkirjastatud, aga Bulgaaria oma kunagi ette ei tea," kirjeldas Kask. "Võib-olla saavad sel aastal kõvema tiimi kokku kui eelmisel aastal. Meie eesmärk on kindlasti minna turniiri võitma ja head pikka leida ja oma tiim vastavalt sellele paika sättida."

Kalev/Cramo eelarve peaks jääma samasse suurusjärke eelmise hooajaga. Praeguses majanduskliimas pole raha kokkusaamine aga lihtne ülesanne. "Ikka keeruline on. Olen teiste klubijuhtidega rääkinud ja eks kõigil on keeruline," tõdes mänedžer.

"Maksud ja elukallidus tõusevad, aga isegi, kui saad sama klubieelarve kokku, siis tegelikult inflatsiooni ja kõige mõttes eelarve tegelikult kahaneb. Midagi lihtsat ei ole, me ei ole praegu heas perioodis. Aga töö selle nimel käib ja oleme väga tänulikud kõigile, kes on kaasa tulnud ja kes mõtlevad."

"Otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde. Kui inimene teeks väikse püsimakse iga kuu - kas või kolm või viis eurot - ja neid inimesi oleks 20, 50 või sada tuhat, siis saaks päris okei eelarve juba kokku. Keeruline on, aga püüame samasse auku ennast sättida," ütles Kask.

"Kui saame Champions League'i peale, siis ka liiga tugi on natuke parem kui FIBA Europe Cupis, annab võib-olla suurde saali ka rohkem inimesi tuua ja läbi selle piletimüüki kasvatada ja loota läbi selle natuke eelarvet kasvatada ja nii ta on. Päris kehalise kasvatuse korvpalli ei tee, mängijad tahavad palka ja maksud on vaja ära maksta."