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Dopingukahtluse alla sattunud endine raskekaalu meister saab taas võistelda

Poks
Joseph Parker
Joseph Parker Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Poks

Endine raskekaalu maailmameister Joseph Parker võib taas võistlustulle naasta, sest tema suhtes kehtestatud ajutine võistluskeeld on tühistatud.

Uusmeremaalane andis 25. oktoobril kokaiinile positiivse dopinguproovi. Samal päeval kaotas ta Londonis peetud matši britile Fabio Wardleyle.

Parker kinnitas, et ei ole keelatud ainet teadlikult tarvitanud, ning ütles, et poolelioleva menetluse tõttu ei saa ta juhtunut praegu pikemalt kommenteerida.

"Mul on hea meel, et saan taas võistelda. Loodan peagi ringi naasta. Praegu ei saa ma juhtumi üksikasju avada, kuid tänan kõiki, kes on mind selle aja jooksul toetanud," sõnas Parker.

Briti Poksikomitee kinnitas BBC-le, et ajutine võistluskeeld on lõpetatud. Samas jätkub juhtumi menetlemine ning lõplikku otsust võimaliku dopingurikkumise kohta pole veel langetatud.

Parkerit ähvardas kuni kaheaastane võistluskeeld. Lõpliku otsuse teeb Ühendkuningriigi antidopinguamet koostöös Briti Poksikomiteega.

Parker on profikarjääri jooksul pidanud 40 matši, millest on võitnud 36 ja kaotanud neli. WBO raskekaalu maailmameistri tiitlit hoidis ta aastatel 2016–2018, enne kui kaotas selle Anthony Joshuale.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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