Ussõk versus Fury saab ilmselt kolmanda peatüki

36-aastane Fury teatas tänavuse aasta alguses, et tõmbab karjäärile joone alla ning kuigi alles maikuu lõpus kordas ta, et ei kavatse poksiringi naasta, siis neljapäeval postitas ta oma Instagrami kontole foto endast ja Ussõkist koos pealkirjaga Trilogy ehk triloogia, andes mõista, et läheb Ussõkiga kolmandat korda vastamisi.

Fury kirjutas juurde ka matši väidetava toimumisaja ja -paiga: järgmise aasta 18. aprillil Wembley staadionil.

Ussõki esindaja Sergei Lapin ütles ESPN-ile, et ukrainlane valmistub hetkel 19. juulil toimuvaks mõõduvõtuks britt Daniel Dubois'ga, kuid on avatud mõttele pidada Furyga kolmas matš.

"Praegu on seis selline, et meie meeskond keskendub täielikult eelseisvale matšile Dubois'ga ja ajaloolise eesmärgi saavutamisele – saada kolmekordseks absoluutseks maailmameistriks. Kui see eesmärk on täidetud ja oleme saanud veidi hinge tõmmata, siis oleme avatud järgmiseks matšiks," rääkis Lapin.

Fury ja Ussõk poksisid mullu kahel korral. Ussõk andis maikuus peetud avamatšis Furyle tema karjääri esimese kaotuse ning ukrainlasest sai esimene raskekaalu absoluutne maailmameister nelja tiitlivöö ajastul. Detsembris toimunud korduskohtumise võitis Ussõk kohtunike ühehäälse otsusega.

Ussõki käes on hetkel WBC, WBA ja WBO tiitlivööd. Ta loobus eelmisel aastal enne kohtumist Furyga IBF-i meistrivööst ja see läks Dubois'le, kes alistas mullu septembris kaasmaalase Anthony Joshua.