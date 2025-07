Jalgpalli eurosarjades tegutsevad sel nädalal mitmed eestlased

Lisaks kolmele Eesti jalgpalliklubile, kes jätkavad teekonda eurosarjas, on UEFA määranud mitmeid Eesti kohtunikke, kohtunike vaatleja ning delegaadid Meistrite liiga ja Konverentsiliiga teise eelringi kohtumistele.

Teisipäeval peetakse Meistrite liiga teise eelringi avakohtumine ning jalgpalliliidu kohtunike juht Hannes Kaasik tegutseb kohtunike vaatlejana Gibraltaris, kus kohalik klubi Lincoln Red Imps FC läheb vastamisi Serbia klubi FK Crvena Zvezdaga. Kaasik jälgib Poola kohtunike tööd, kohtunikebrigaadi eesotsas on Damian Kos, vahendab jalgpalliliit.

Neljapäeval, 24. juulil pannakse pall mängu Konverentsiliiga teise eelringi esimeses kohtumises, kus tegutsevad ka eestlastest kohtunikud. Poolas toimuvas mängus on vastamisi Ukraina klubi FK Oleksandriya ja Serbia FK Partizan. Peakohtunikuna astub väljakule Joonas Jaanovits, teda abistavad äärekohtunikena Aron Härsing ja Veiko Mõtsnik ning neljanda kohtuniku rollis on Kristo Külljastinen. Eestlaste tööd hindab San Marinost pärit kohtunike vaatleja Stefano Podeschi. Kohtumine Katowice Arenal algab Eesti aja järgi kell 20.00.

Kaks eestlast täidavad eurosarjades ka delegaadi rolli. Meistrite liiga teise eelringi kohtumises on Oleg Harlamov ametis Soomes, kus KuPS Kuopio võõrustab Kasahstani klubi Qairat FK. Konverentsiliigas tegutseb delegaadina Kadri Jägel, kes on Norras, kus Rosenborg BK kohtub Leedu klubi FK Bangaga.

Eurosarjas on võistlustules ka kolm Eesti klubi. Tallinna FCI Levadia alustab Konverentsiliiga teist eelringi kodumänguga A. Le Coq Arenal, kus kolmapäeval võõrustatakse Gruusia klubi SK Iberia 1999 Tbilisit. Avavile kõlab kell 19.30, kohtunikebrigaad saabub Fääri saartelt. Ka Paide Linnameeskond alustab kodumänguga, kui neljapäeval, 24. juulil võõrustatakse Kadrioru staadionil Rootsi klubi AIK-i. Kohtumine algab kell 19.30, mängu teenindavad Soome kohtunikud. Samal päeval on võistlustules ka Nõmme Kalju FC, kes kohtub Iirimaal kohaliku klubi St. Patrick's Athletic FC-ga. Pall pannakse mängu Eesti aja järgi kell 21.45, peakohtunikuks on tšehh.

Delegaat on vastaval mängul UEFA kõrgeim esindaja, kelle ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.