Koppel vilistab Konverentsiliigas, tööpostil veel mitu Eesti ametnikku

Neljapäeval toimuvas UEFA Konverentsiliiga teise eelringi avamängus Chișinău Zimbru (Moldova) ja Noahi (Armeenia) vahel mõistab õigust Eesti kohtunikebrigaad. Mängu vilistab Karl Koppel, keda abistavad äärtel Riivo Stolts ja Sander Saga, neljas kohtunik on Kevin Kaivoja. Eesti brigaadi tegevust jälgib vaatlejana Luksemburgist pärit Sven Bindels, vahendab jalgpall.ee.

Kahel euromängul on eestlased ametis ka kohtunike vaatlejatena. Uno Tutk hoiab silma peal UEFA Euroopa liiga mängul, kui vastamisi lähevad Tiraspoli Sheriff (Moldova) ja Tel-Avivi Makkabi (Iisrael). Tolles mängus mõistab õigust Küprose brigaad eesotsas vilemees Kyriákos Athanasíouga, kes muuhulgas vilistas 2024. aastal Eesti meeste koondise maavõistlusi Šveitsi ja Rootsi vastu.

Vaatleja Hannes Kaasik võttis ette retke Põhja-Makedooniasse, kus kolmapäeva õhtul lähevad Konverentsiliiga teise eelringi avamängus vastamisi kohalik Vardar ning Riia FC (Läti). Mängu teenindab Malta brigaad peakohtunik Philip Farrugia juhtimisel, kes vilistas 2022. aastal meeste maavõistlust Albaania ja Eesti vahel.

Samuti tegutsevad sel nädalal euroväljakutel Eesti delegaadid. Neljapäeval Ungaris DVTK staadionil toimuv Konverentsiliiga mäng Tel-Avivi Hapoeli (Iisrael) ja Ludogoretsi (Bulgaaria) vahel toimub Kadri Jägeli valvsa pilgu all, samal päeval peetaval Konverentsiliiga kohtumisel Rijeka (Horvaatia) ja Derry City (Iirimaa) vahel täidab sama rolli Raili Ellermaa.