Levadia eurovastane andis peatreenerile kinga

Göteborgi hakkab juhendama senine abitreener 55-aastane Joachim Björklund. Tema esimene tuleproov saab olema neljapäeval algusega kell 19.30 A. Le Coq Arenal, kui Tallinnas mängitakse Levadiaga Konverentsiliiga teise eelringi korduskohtumine.

53-aastane Billborn juhendas Göteborgi alates 2024. aasta suvest ning tema tüürimisel jäi meeskonna parimaks hooajaks mullune, mil tuldi neljandaks. Praegu on 18-kordne Rootsi meister Allsvenskanis 14 vooru järel alles 13. kohal.

FCI Levadia Konverentsiliiga teise eelringi vastane Göteborgi IFK teatas esmaspäeval, et lõpetas koostöö klubi senise peatreeneri Stefan Billborniga.

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