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Levadia eurovastane andis peatreenerile kinga

Jalgpall
Göteborgi hakkab juhendama senine abitreener Joachim Björklund.
Göteborgi hakkab juhendama senine abitreener Joachim Björklund. Autor/allikas: IFK Göteborg/Facebook
Jalgpall

FCI Levadia Konverentsiliiga teise eelringi vastane Göteborgi IFK teatas esmaspäeval, et lõpetas koostöö klubi senise peatreeneri Stefan Billborniga.

53-aastase treeneri viimane nädal meeskonna eesotsas päädis kahe kaotusega. Esmalt jäädi teisipäeval avakohtumises Levadiale kodus 1:2 alla, pühapäeval kaotati võõrsil Rootsi kõrgliiga liidrile Siriusele 1:4, kirjutab Soccernet.

53-aastane Billborn juhendas Göteborgi alates 2024. aasta suvest ning tema tüürimisel jäi meeskonna parimaks hooajaks mullune, mil tuldi neljandaks. Praegu on 18-kordne Rootsi meister Allsvenskanis 14 vooru järel alles 13. kohal.

Göteborgi hakkab juhendama senine abitreener 55-aastane Joachim Björklund. Tema esimene tuleproov saab olema neljapäeval algusega kell 19.30 A. Le Coq Arenal, kui Tallinnas mängitakse Levadiaga Konverentsiliiga teise eelringi korduskohtumine.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

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