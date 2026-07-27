Levadia eurovastane andis peatreenerile kinga
FCI Levadia Konverentsiliiga teise eelringi vastane Göteborgi IFK teatas esmaspäeval, et lõpetas koostöö klubi senise peatreeneri Stefan Billborniga.
53-aastase treeneri viimane nädal meeskonna eesotsas päädis kahe kaotusega. Esmalt jäädi teisipäeval avakohtumises Levadiale kodus 1:2 alla, pühapäeval kaotati võõrsil Rootsi kõrgliiga liidrile Siriusele 1:4, kirjutab Soccernet.
53-aastane Billborn juhendas Göteborgi alates 2024. aasta suvest ning tema tüürimisel jäi meeskonna parimaks hooajaks mullune, mil tuldi neljandaks. Praegu on 18-kordne Rootsi meister Allsvenskanis 14 vooru järel alles 13. kohal.
Göteborgi hakkab juhendama senine abitreener 55-aastane Joachim Björklund. Tema esimene tuleproov saab olema neljapäeval algusega kell 19.30 A. Le Coq Arenal, kui Tallinnas mängitakse Levadiaga Konverentsiliiga teise eelringi korduskohtumine.
Toimetaja: Henrik Laever