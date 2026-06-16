Flora alustab teekonda Meistrite liigas Gruusia meistri vastu

Meistrite liiga esimese eelringi avamängud toimuvad 7.-8. juulil ja korduskohtumised 14.-15. juulil. Flora peab avamängu koduväljakul.

Flora alustab oma teekonda esimesest eelringist, kus läheb loosi tahtel vastamisi valitseva Gruusia meistri Iberia 1999-ga.

Valitsev Eesti jalgpallimeister Tallinna FC Flora sai teisipäeval teada oma esimese vastase Meistrite liigas.

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