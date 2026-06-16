Flora alustab teekonda Meistrite liigas Gruusia meistri vastu
Valitsev Eesti jalgpallimeister Tallinna FC Flora sai teisipäeval teada oma esimese vastase Meistrite liigas.
Flora alustab oma teekonda esimesest eelringist, kus läheb loosi tahtel vastamisi valitseva Gruusia meistri Iberia 1999-ga.
Sama klubiga mängis mullu Konverentsiliiga teises eelringis FCI Levadia, kellel õnnestus kahe mängu kokkuvõttes võita 3:2.
Meistrite liiga esimese eelringi avamängud toimuvad 7.-8. juulil ja korduskohtumised 14.-15. juulil. Flora peab avamängu koduväljakul.
Toimetaja: Henrik Laever