Järjest paremasse hoogu läinud Lusti: kahju, et meil on vaid kuus katset!

Esialgse plaani kohaselt pidanuks Liisa-Maria Lusti Bergenis tegema seitsmevõistlust, kuid otsustas seekord kaugushüppe kasuks. Vaid üks sentimeeter jäi puudu isklikust rekordist, kui viiendas voorus hüppas ta 6.45 ning saavutas kuuenda koha. Tulemus oli hea, kuid Lusti ootas enamat.

"Võib-olla pressisin esimestel katsetel oma hoojooksu lihtsalt edasi, ei olnud selline naturaalne jooks nagu mul tavaliselt on. Võib-olla alguse hüpped sinna jäidki. Lõpus sain end rohkem käima, kahju, et meile on antud kõigest kuus katset!" kommenteeris Lusti.

Kuldmedali võitis rumeenlanna Elena Verman isikliku rekordiga 6.60 ja teised medalivõitjad hüppasid 6.58. Teivashüppe finaalis võistelnud Miia Tillmann, kelle isiklik rekord on 4.25, ületas pühapäeval kõrguse 4.10 ning sai kaheksanda koha. Võistluse järel oli ta väga pettunud.

"Ei läinud väga hästi - kõigil hüpetel kukkusin latile peale. Proovisin pikemate teivastega, ei liikunud ära. Kuna vigastuse tõttu pole praktiliselt üldse saanud trenni teha, arvan, et viga pole midagi. See tuli boonuseks, selliste trennide pealt on keeruline minna midagi kindla peale tegema," tõdes ta.

Teivashüppes üllatusvõidu pälvinud tšehhitar Viktorie Ondrova parandas kolm korda isiklikku rekordit - võidutulemuseks jäi 4.45.

Erki Noole ja Saga Vannineni edukas koostöö jätkus veel ühe kuldmedaliga. Seitsmevõistluses püstitas Vanninen Soome rekordi, kogudes 6563 punkti. Sel aastal on soomlanna võitnud kulla kolmel tiitlivõistlusel. Talvel tuli ta viievõistluses ka maailmameistriks ja nüüd on seitsmevõistluse tänavuses maailma edetabelis kolmandal kohal.