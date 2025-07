Scheffler liigub Briti lahtistel kindla võidu suunas

Golfi suurturniiril The Open Championshipil ehk Briti lahtistel hoiab viimase võistluspäeva eel liidrikohta maailma esinumber ameeriklane Scottie Scheffler.

Reedel võistluse liidriks kerkinud Scheffler läbis laupäeval 18 rada tulemusega neli alla par'i, kui tegi bogey-vaba ringi ning sooritas ühe eagle'i ja kaks birdie't.

Päeva parim oli ameeriklane Russell Henley, kellel läks vaja kaks lööki vähem kui Scheffleril. Viis alla par'i said kirja Rory McIlroy, Xander Schauffele, Wyndham Clark, Matt Wallace ja Corey Conners.

"Täna olin üsna kannatlik. Suurtel turniiridel on mõnikord raske birdie'sid lüüa ja täna oli just selline päev," rääkis Scheffler.

"See ei tohiks kellelegi üllatusena tulla – Scottie mängib täpselt nii nagu temalt oodatakse," kiitis McIlroy konkurenti. "Oleme kõik näinud, kui stabiilselt on ta viimased kaks-kolm aastat mänginud. Ta ei tee kunagi rumalaid vigu. Sellist meest on äärmiselt keeruline kinni püüda."

Scheffler läheb viimasele võistluspäevale vastu koondtulemusega -14. Temast nelja löögi kaugusel on hiinlane Haotong Li, kellele kaotab omakorda ühe löögiga inglane Matt Fitzpatrick.

2014. aasta võitja McIlroy jagab neljandat kohta koos Chris Gotterupi, Tyrrell Hattoni ja Harris Englishiga (kõik -8). Tiitlikaitsja Schauffele on kaheksas (-7).

Briti lahtiste võitja selgub pühapäeval.