USA kettagolfarid näitasid lauluväljaku slämmiturniiri taset

Tallinna lauluväljakul toimuva kettagolfi slämmiturniiri meeste võistluses said parima tulemusega hakkama ameeriklased, kellele pakuvad konkurentsi üksikud põhjamaalased. Kolm eestlast jätkavad 46. kohal.

Mehed näitasid lauluväljaku ümbruses tõeliselt täpset viskekätt ning avapäeva lõpuks jäid esikohta jagama ameeriklased Anthony Barela ja Isaac Robinson, kes läbisid 18 rada par'ist 13 vähema viskega.

Neist ühe viske kaugusele jäid kaasmaalased Calvin Lonngquist, Luke Taylor ja Richard Wysocki, kes on ühtlasi Tallinnas tiitlikaitsjana. Nendega sama tulemuse (-12) kogus ka soomlane Niklas Anttila. Neile järgnevad veel kolm ameeriklast - Luke Humphries, Raven Newsom, Ezra Aderhold - kes said tulemuseks miinus 11.

See tähendab, et esimese üheksa seas on vaid üks mitte-ameeriklane, esimese 14 sekka hiilivad veel soomlane Rasmus Saukkoriipi ning taanlane Hjalte Jensen, kes jagavad kolme ameeriklasega kümnendat kohta (-10).

Eestlased avapäeval kõrgesse mängu ei sekkunud: Rasmus Metsamaa, Mathias Villota ja Mauri Villmann jagavad 46. kohta (-4).

Slämmiturniiril mängitakse läbi kolm ringi ning võitjad selguvad pühapäeval finaalringis.