Eesti esisprinter Karl Erik Nazarovit ootab ees vigastuspaus

Nazarov esindas Eestis Sloveenias toimunud VEM-il, kus ta veidi pärast oma 100 meetri jooksu starti kukkus. Sel esmaspäeval käis ta MRT uuringul ning teisipäeval sai doktor Mihkel Mardnalt teada diagnoosi: tagareie lihase osaline rebend. "Kuus nädalat on miinimum, mis ma ei tohiks stardipakkudelt välja joosta ega midagi kiiret teha," sõnas Nazarov teisipäeval Delfi Spordile.

Nazarovi sõnul on praegu vara öelda, kas ja kus ta tänavu veel võistleb. Vähemalt kuuenädalane paus tähendab, et parimal juhul saab ta startida augusti teises pooles.

"Eesti meistrivõistlused on vähem kui nelja nädala pärast. See oleks kindlasti olnud üks võistlus, kuhu oleks tahtnud peale saada. Olen praegu 10 minutit (diagnoosi) teadmisega elanud, nii et kogu plaani ei oska praegu öelda," nentis Nazarov Delfile teisipäeva lõuna paiku.

Lähitulevikus keskendub sprinter taastumisele. "Tuleb end liikuma ja jooksma saada, mis käib samm-sammult. Suuri hüppeid pole mõtet loota, pigem on madalal käigul laskmine, et saada tagasi sinna, kus enne olin," sedastas ta. "Siis saab näha, kas ja kus üldse võistelda."