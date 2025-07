Eesti U-16 poiste koondis kaotas lisaajal põnevusmängus Islandile

Island alustas mängu paremini ning poolajale mindi vastaste 46:28 eduseisul. Teisel poolajal jõudsid eestlased mängu tagasi ning kohtumine viidi lisaajale. Lisaajal domineeris aga Island, kes selle perioodi võitis 21:8. Eestlased said 16 ründelauda, vastastel lasti visata aga 28 kiirrünnakupunkti enda 11 vastu, vahendab basket.ee.

Eesti resultatiivseim oli Ruudi Talviste 22 punktiga, Hugo Tirs viskas 16 punkti ja jagas kümme resultatiivset söötu, Daniel Kaljula skooris 18 punkti. Islandi parim oli Benoni Andrason 26 punkti ja 20 lauapalliga.

"Täna on see koht, kus me peame iseennast süüdistama ja peeglisse vaatama. Mängu alguse esimesed 20 minutit me ei olnud selleks mänguks absoluutselt valmis. Meie oma relvaga vastased surusid meid ära ja sinna see mäng läks," nentis peatreener Kris Killing. "Kuigi me tulime teisel poolajal oma mänguga mängu tagasi, aga selleks oli vaja poolajal korrektuure teha, et mängijad saaksid aru, et iga hetk on vaja täiega panna. Lõpus saime küll mängu jooksul esimest korda juhtima, põhimõtteliselt viimase sekundi kolmesega. Tuli lisaaeg ja lisaajal sai jaks otsa seekord. Lõpuks võib öelda, et see on parim viis, kuidas õppida, selliste mängude pealt. Oleme saanud kolm tasavägist mängu, nüüd on see hetk, kus on vaja hakata võitma."

Järgmine kohtumine on U-16 poistel 5. juulil kell 19.30 Soome vastu.