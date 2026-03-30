X!

Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

Julia Rakitina eelmisel aastal Sillamäe ultrajooksul. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Tartlane Julia Rakitina püstitas Hispaanias uueks Eesti 48 tunni ultrajooksu rekordiks 327,723 kilomeetrit, millega sai võistlusel üldvõidu.

48 tunni jooksus 21 osaleja seas esikoha saanud Rakitina edestas lähimat konkurenti, meestest võitjaks tulnud Gines Macia Molinat viie kilomeetriga. Üldjärjestuses kolmanda ja naistest teise koha saanud leedulast Ugne Mirauskaitet edestas Rakitina 26,6 kilomeetriga.

Veel poolel maal ehk 24 tunni järel oli Rakitina teine, kusjuures ööpäevaga läbis ta 194,843 kilomeetrit.

327,723 kilomeetrit on Eesti absoluutne rekord, sest meeste parima tulemuse 308,415 kilomeetrit on püstitanud Hannes Veide 2018. aastal Kauhajoki 48 tunni jooksul.

Eesti naiste senise 48 tunni jooksu tipptulemuse 283,367 kilomeetrit püstitas Rakitina eelmisel suvel USAs toimunud 6 päeva jooksu raames.

Lisaks kahe ööpäeva jooksule oli nädalavahetusel Burjassotis kuuendat korda toimunud võistlustel kavas ka teisi ultrajookse. Eestlastest oli veel stardis Jaak Rohtsalu, kes 24 tunni jooksus sai 141,136 kilomeetriga meestest kuuenda koha, olles parim klassis M65.

Eesti, Hispaania ja Leedu kõrval osales võistlusel jooksjaid Soomest, Rootsist, Itaaliast, Ukrainast, Prantsusmaalt, Austraaliast, Serbiast, Saksamaalt, Tšehhist, Islandilt ja Suurbritanniast.

Toimetaja: Rene Kundla

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

14:18

Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu

13:11

Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

29.03

Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

27.03

Lurichi kodukant näitab TV 10 sarjas rammu

25.03

Maailmarekordimees Alekna heitis operatsioonilauale

24.03

TV 10 Viljandi tüdrukud unistavad lennukalt: MM-tiitlit tahaks kolmel alal

24.03

Liis-Grete ja Karel Hussar uuendasid poolmaratoni isiklikku rekordit

22.03

Kergejõustikuliitu naasnud Normak: EM-i koondis tuleb igal juhul väärikas

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit

22.03

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse

22.03

Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

22.03

Kevadise Otepää maratoni võitsid Hektor Uustalo ja Siiri Pilt

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas

21.03

Karalis proovis Duplantisele lahingut anda, rekordit ei sündinud

20.03

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane

20.03

Kronbergs jooksis sise-MM-il Eesti rekordi

20.03

Mahutšihh tuli taas sisemaailmameistriks, hõbeda võitis kolm naist

19.03

Verlin MM-i eel: konkurents on ausalt öeldes hullumeelne

19.03

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja teine etapp peeti Tallinnas

18.03

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

sport.err.ee uudised

14:18

Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu

13:59

Algrivistuse välja vahetanud Prantsusmaa sai teise kindla võidu järjest

13:24

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

13:11

Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

13:01

Itaalia motosportlane kordas Rossi ja Agostini saavutust

12:20

Eesti rühmvõimlejad jõudsid MK-etapil kolme hulka

11:20

Suri teenekas jääpurjetaja Vello Jürjo

11:14

Petangiklubide sarja võit läks Ida-Virumaale

11:01

Mihkels jättis kaks sõitu pooleli, esikohad van der Poelile ja Philipsenile

10:23

Orlando Magic sai NBA-s hirmsa koslepi

09:52

Konontšuki klubi sai jagu Euroliiga meistrist ja liidrist Fenerbahcest

09:26

Tiit Karuksi kuukommentaar: õhustik kisub vägisi mürgiseks

09:08

Sinner tegi vihmasajust hoolimata "päikeselise duubli"

08:13

TÄNA OTSE | Eesti ja Rwanda selgitavad FIFA turniiri võitja

29.03

Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

29.03

ETV spordisaade, 29. märts

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

29.03

Paralümpiakomitee otsib uusi sportlasi: meil on vaja järeltulevat põlvkonda

29.03

Robin Kool juhtis oma tiimi Rotterdamis võidule

