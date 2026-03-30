Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

48 tunni jooksus 21 osaleja seas esikoha saanud Rakitina edestas lähimat konkurenti, meestest võitjaks tulnud Gines Macia Molinat viie kilomeetriga. Üldjärjestuses kolmanda ja naistest teise koha saanud leedulast Ugne Mirauskaitet edestas Rakitina 26,6 kilomeetriga.

Veel poolel maal ehk 24 tunni järel oli Rakitina teine, kusjuures ööpäevaga läbis ta 194,843 kilomeetrit.

327,723 kilomeetrit on Eesti absoluutne rekord, sest meeste parima tulemuse 308,415 kilomeetrit on püstitanud Hannes Veide 2018. aastal Kauhajoki 48 tunni jooksul.

Eesti naiste senise 48 tunni jooksu tipptulemuse 283,367 kilomeetrit püstitas Rakitina eelmisel suvel USAs toimunud 6 päeva jooksu raames.

Lisaks kahe ööpäeva jooksule oli nädalavahetusel Burjassotis kuuendat korda toimunud võistlustel kavas ka teisi ultrajookse. Eestlastest oli veel stardis Jaak Rohtsalu, kes 24 tunni jooksus sai 141,136 kilomeetriga meestest kuuenda koha, olles parim klassis M65.

Eesti, Hispaania ja Leedu kõrval osales võistlusel jooksjaid Soomest, Rootsist, Itaaliast, Ukrainast, Prantsusmaalt, Austraaliast, Serbiast, Saksamaalt, Tšehhist, Islandilt ja Suurbritanniast.