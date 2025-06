Eesti võimlejad võtavad nüüd sihiks olümpiakoha

Kvalifikatsioonist teisena edasi pääsenud Eesti juunioride koondis esines finaalis kindlalt, teenides 25,100 punkti, mis oli kvalifikatsioonivõistlusel saavutatust 0,4 punkti võrra parem esitus.

Maailmameistriks tuli võimsad 26,600 punkti kogunud Bulgaaria, hõbemedali teenis Brasiilia koondis, kelle tulemuseks jäi 25,350.

Eesti rühmkava koondisesse kuuluvad Anastasia Nemerovskaja, Alexandra Ivahnenko, Kristiina Jegorova ja Ekaterina Koržinskaja, Sofia Jakovleva ja Anna-Karolina Obolonina. Treenerid on Julia Tjomuškina ja Irina Stadnik.

Eesti medalivõit oli seda magusam, et juuni alguses Tallinnas peetud Euroopa meistrivõistlustel jäi juunioride rühmkavakoondis kurikakavas ülinapilt medalita.

"Ütleme nii, et kuna ma ei ole veel siiamaani toibunud Tallinnas toimunud EM-ist, siis tegelikult teine tiitlivõistlus kohe otsa tekitas küll põnevust. Kahjuks ma ei saanud ise olla kohapeal ja Genfi lennujaamas siis piilusin tulemusi ja õnneks paralleelselt sain selgitusi neilt, kes jälgisid. See tunne oli vapustav, kui ikkagi lõpuni hoiad hinge kinni sõna otseses mõttes ja lennukile ei taha minna. Ootasin ära selle tulemuse ja üliäge! Ära teenitud, oodatud," rõõmustas Eesti Võimlemisliidu president Natalja Inno. "Ja tegelikult, mis seal salata, vaadates, et 39 riiki ja Eesti on üksikalade finaalis viie rõngaga kolmas…hääl väriseb, ütleme nii."

Võimlemisliidu spordidirektor Margot Võsokov nägi ajaloolist medalivõitu kohapeal. "Tegelikult olin hästi närvis just enne finaalkatset, sellepärast et eelvõistlust näitas, et kui me teeme finaalis hea katse, siis on see võimalik. Aga nüüd oli vaja teha hea katse ja see närv oli nii suur," tunnistas Võsokov. "Mul ei ole varem sellist närvi olnud, sellepärast et nad pidid lihtsalt ära realiseerima. Ja nad tegid! Nad tegid puhta katse, nad näitasid, et nad suudavad teha puhast katset kaks korda järjest, ilma vigadeta. Ikkagi selline stabiilsus on nüüdseks juba saavutatud. See tõigi ikkagi selle medali."

Ka Itaalia koondis teenis MM-il 25,100 punkti ja kuigi Itaalia soorituse madalam osahinne andis järjestuses kõrgema koha Eestile, siis juuniorklassi võistlusel antakse sama punktisumma korral medal mõlemale võistkonnale.

"Kusjuures, enne võistluste algust anti teada, et seekord on sellised natukene uuendatud reeglid. Meie jaoks natuke üllatus, aga ülimalt positiivne. Samas, kui ei oleks kaks saanud, oleksime siiski olnud kolmandad, nii et me olime kolmandad igal juhul," ütles Võsokov.

Kas 2028 olümpia suunas võib Eesti rühm igal juhul vaadata? Meil on kõva meistriklassirühm ja nüüd ka medaliga juuniorid. "See on meie eesmärk, jah. Võib," sõnas Võsokov.

Mis selleks on siis nüüd vaja teha, et see olümpiakoht tuleks? "Selleks, et tuleks tulemus, tuleb tegutseda ja järgmine eesmärk on Brasiilias toimuvad maailmameistrivõistlused. Juba paari päeva pärast alustame täiskasvanute koondisega juba ettevalmistusi ja tegelikult eesmärk on see, et esiteks vaadata, mida teevad konkurendid, sest see MM ei ole kvalifikatsioonivõistlus OM-iks. Ja peale MM-i siis teha vastavad plaanid, ka võimalikud koosseisumuudatused või -täiendused, samamoodi kavade ümbervaatamine," rääkis Inno. "Ja ma nõustun Margotiga, et kõik on võimalik, aga tuleb targalt tegutseda, ei tohi tormata ja olümpia eesmärk tuleb siis, kui me reaalselt kõik need kolm aastat teeme plaanipäraselt läbimõeldult tööd ega kiirusta."

Ja leiate need kõrgete lagedega hallid sobivate kellaaegadega treenimiseks? "Jah, sellega me juba alustasime, see kahjuks ei ole ainult meie kätes. Lagi on oluline, tingimused on olulised, sest koolivõimlas ette valmistades on see päris keeruline, sest see mõjutab sportlaste tervist ja jätkusuutlikkust," nentis Inno. "Aga ikkagi, ma arvan, vaatamata sellele, me oleme valmis kõigeks. Ja nagu juunioride tulemus näitab, et kui väga tahta ja pürgida eesmärgi poole, siis samm-sammult on see ikkagi täiesti realiseeritav."