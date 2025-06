Eesti rühmkava koondis jäi kodusel EM-il esimesena medalita

Eesti meistriklassi rühmkava koondis pidi esitama kaks keerukat vahenditööd sisaldanud kava: kolme palli ja kahe rõngaga kava ning viie lindiga kava.

Eestlannad kogusid lindikavas 23.350 punkti ning rõnga- ja pallikavas teeniti 24.450 silma. Kahe kava kokkuvõttes korjas Eesti seega 47.800 punkti, mis andis lõpuks neljanda koha.

Eesti näis olevat kinni pronksmedalis, aga Ungari naiskond, kelle tulemus jäi esialgu Eesti tulemusele alla, esitas protesti ja kerkis korrigeeritud tulemusega kolmandaks. Pronksmedalist jäi eestlannadel lõpuks puudu 0.35 punkti.

Eesti rühmkava koondise kõigi aegade parimad tulemused EM-ilt pärinevad 2020. aastast, kui viie palli kavas võideti pronks ja mitmevõistluses saadi neljas koht, ent toona osales koroonapandeemia tõttu vaid kuus riiki. Täiskonkurentsis oli Eesti senine parim tulemus 2018. aastast, kui oldi kaheksandad nii mitmevõistluses kui ka rõngafinaalis.

Euroopa meistriks kroonitud Hispaania kogus 53.800 punkti ja hõbemedali pälvinud Iisrael 49.500 punkti. Esinelikule järgnesid Itaalia (46.400), Aserbaidžaan (45.550), Poola (45.550) ja Ukraina (45.000).

Tallinnas peetav EM lõppeb pühapäeval, kui toimuvad üksikharjutuste finaalid ja rühmkava vahendifinaalid. Rühmkava lindikava finaali pääsesid Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Eesti, Poola, Iisrael, Ungari ja Soome. Palli- ja rõngakava finalistideks on Hispaania, Ungari, Iisrael, Aserbaidžaan, Ukraina, Eesti, Saksamaa ja Türgi. Eesti jõudis seejuures esmakordselt mõlema kavaga finaali.

Enne võistlust:

Kodusel EM-il kuuluvad Eesti täiskasvanute rühmkava rahvuskoondisesse Elys Kretelle Kukk, Kamila Grigorenko, Polina Tubaleva, Johanna Simone Pertens, Nika Oborskaja ja Ksenja Ožigina.

Rühmas on 15- kuni 18-aastased iluvõimlejad ja kava muusikad on treener Irina Stadniku sõnul valitud nii, et noored suudaks sooritada riskielemente võimalikult sujuvalt. "Me väga kaua otsisime muusikat lindikava jaoks, sest lint on väga raske vahend ja ei tohiks olla väga kiire muusika, sest me ei ole veel nii valmis, et nii raskeid asju teha kiire muusika järgi," märkis Stadnik.

Maksimaalselt kaks minutit ja 30 sekundit kestva kava hinne kujuneb 12 kohtuniku nägemusest. "Kava raskuse brigaadid on need kohtunikud, kes annavad sulle muudkui punkte juurde selle eest, kui raskeid elemente sooritad, kui raskeid viskeid sooritad. Samas on täitmise ja artistlikkuse kohtunikud, et nemad justkui võtavad punkte maha, et kui teed vigu, kui vahend kukub näiteks maha, siis nemad võtavad punkte maha. Ühed annavad ja teised võtavad," selgitas Stadnik.