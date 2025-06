Eesti rühmkavakoondis teenis juunioride MM-il ajaloolise medali

Kvalifikatsioonist teisena edasi pääsenud Eesti juunioride koondis esines finaalis kindlalt, teenides 25,100 punkti, mis oli kvalifikatsioonivõistlusel saavutatust 0,4 punkti võrra parem esitus.

"Teadsime ootamise ajal, et meie oleme omalt poolt teinud kõik. Näitasime maailmameistrivõistlustel, et finaalikohad kodustel Euroopa meistrivõistlustel ei olnud juhuslikud, oleme selle saavutuse nimel terve hooaja tööd teinud, toetudes varasemate aastatega rajatud oskuste vundamendile," ütlesid treenerid Julia Tjomuškina ja Irina Stadnik.

"Meil ei ole sõnu kirjeldamaks, kui hea meel meil praegu on. Tiitlivõistluste medal on meile nii mitu korda sel hooajal juba käega katsuda olnud, nüüd on see käes! Oleme uhked tüdrukute üle ja tänulikud kõigile, kes on neid toetanud ja aidanud, esimestena muidugi mõistvatele lapsevanematele," lisasid juhendajad.

Maailmameistriks tuli võimsad 26,600 punkti kogunud Bulgaaria, hõbemedali teenis Brasiilia koondis, kelle tulemuseks jäi 25,350. Ka Itaalia koondis teenis 25,100 punkti ja kuigi Itaalia soorituse madalam osahinne annab järjestuses kõrgema koha Eestile, siis juuniorklassi võistlusel antakse sama punktisumma korral medal mõlemale võistkonnale.

Äsja Tallinnas toimunud iluvõimlemise EM-il kurikakavas napilt medalita jäänud juunioride koondis tegi Sofias ajalugu, varasemalt pole Eesti maailmameistrivõistlustelt ühtegi medalit võitnud.