Eesti võimlejad valmistuvad nõudlikeks rühmkavadeks

"Suured riski visked iseendale, erinevad pöörlemised vahendi all ja järjekordne koostöö." Nii hakkab kohtunik Evelin Daniel televaatajatele lahti seletama EM-i võistlusvaibal toimuvat võluvat võimlemist.

Kodusel tiitlivõistlustel starti astuv Eesti meistriklassi rühmkava koondis peab esitama kaks keerukat vahenditööd sisaldavat kava: kolme palli ja kahe rõngaga kava ning viie lindiga kava.

Rühmas on 15- kuni 18-aastased iluvõimlejad ja kava muusikad on treener Irina Stadniku sõnul valitud nii, et noored suudaks sooritada riskielemente võimalikult sujuvalt.

"Me väga kaua otsisime muusikat lindikava jaoks, sest lint on väga raske vahend ja ei tohiks olla väga kiire muusika, sest me ei ole veel nii valmis, et nii raskeid asju teha kiire muusika järgi," märkis Stadnik.

Mis on kõige suurem risk? "Ma arvan, et see on nende isiklik risk. See on kui võimleja viskab jalaga (vahendit) pöörleval elemendil ja teeb kolm pöörlevat alla ja püüab veel neljandasse. Ja see toimub kõik koos viiekesi. Nad peavad seda kõik koos tegema ja kõik koos üheaegselt püüdma. See hetk on meil niimoodi, et käed on rinnal ja süda korraks seisab ning siis hingame välja."

Maksimaalselt kaks minutit ja 30 sekundit kestva kava hinne kujuneb 12 kohtuniku nägemusest.

Evelin Daniel on EM-i ajal ETV ülekannetes ekspertkommentaator. Autor/allikas: Riinu Liis Lajal

"Kava raskuse brigaadid on need kohtunikud, kes annavad sulle muudkui punkte juurde selle eest, kui raskeid elemente sooritad, kui raskeid viskeid sooritad. Samas on täitmise ja artistlikkuse kohtunikud, et nemad justkui võtavad punkte maha, et kui teed vigu, kui vahend kukub näiteks maha, siis nemad võtavad punkte maha. Ühed annavad ja teised võtavad," selgitas Stadnik.

Kui palju punkte kohtunikud meistriklassi rühmadele annavad ja võtavad näeb ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel laupäeval, kui EM-il selguvad medalivõitjad mitmevõistluses ja pühapäeval, kui toimuvad vahendifinaalid.