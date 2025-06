Pisarais Stadnik: oleme väike riik, aga suurtega samal tasemel!

Kui laupäeval saavutasid eestlannad neljanda koha mitmevõistluses, siis pühapäeval palli- ja rõngakava finaalis. Pühapäeval jäi Eestit pronksi teeninud Saksamaast 0,3 punkti kaugusele. Koondise liige Kamila Grigorenko rääkis võistluse järel ERR-ile, et medalita jäämise üle on väga kahju.

"Olen samuti pettunud. Väga kahju, väga raske on praegu," ütles ka emotsionaalne Stadnik. "Tüdrukud olid väga tublid, nad tegid kõik, mida neilt oodati. Lintides oli suur viga, mis maksis suure summa. Pallid ja rõngad tegime kõik ilusti, siin polnud enam midagi paremat teha. Töötame edasi, teeme kava raskemaks, et mitte 0,1-ga kaotada!"

"Enne EM-i ma isegi ei lootnud, et meil tuleb selline hea tulemus. Neljas koht - see on väga hea tulemus! Niimoodi ma tüdrukutele ütlengi," kinnitas Stadnik. "Me oleme väike riik, aga oleme ühel tasandil riikidega nagu Ukraina, Bulgaaria, Itaalia ja neist isegi üle. Seletamegi nii, et see on niigi hea saavutus. Usume endasse, see annab meile usku endasse."

Stadniku sõnul võis lindikavas eksimus tulla võistlusärevuse tõttu. Kontrolltreeningul intervjuud andes vastasin küsimusele lindikava kohta, et kõige raskem hetk on see, kui nad viskavad iseendale, teevad pöörlemised ja peavad püüdma. Siin tuligi see viga. Närv töötab, võib-olla natuke liiga kindel oli juba, ma ei oska öelda. Nad ei ole robotid, nad on inimesed, nad on sportlased. Mõnikord ei tule välja, järgmine kord tuleb välja," sõnas Stadnik.

Lindikava eksimuse järel tuli eestlannadel kohe esimesena minna sooritama pallikava. Mõlema kava järel esitas Eesti oma tulemuse osas ka protesti, kumbagi ei rahuldatud. "Ütlesime, et kõik, unustame ära, meil on teine võimalus. Meil on veel rõngad ja pallid ning anname endast parima - teeme 200 protsenti! Võib-olla olid täna rangemad kohtunikud, sest eile protestid rahuldati," mõtiskles treener.

Stadnik kinnitas, et rühmkava koondis sai koduse EM-iga kõvasti eneseusku. "Meie, treenerid, ka usume, et võime olla konkurendid ning võidelda isegi medali eest. Usk endasse on siit peamine asi!"