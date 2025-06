Eesti rühmkava koondis jäi EM-il ka vahendifinaalis esimesena medalita

Päev varem mitmevõistluses vaid 0,35 punkti kaugusele pronksist jäänud Eesti koondis teenis pühapäeval kolme palli ja kahe rõngaga kava eest finaalis 25,050 punkti, pronksmedalist jäid nad kõigest 0,3 punkti kaugusele. Palli- ja rõngakavas Euroopa meistriks tuli Hispaania 27,700 punktiga, hõbeda võitis Ukraina 26,250 punktiga ja pronksi Saksamaa 25,350 punktiga.

Lindikava finaalis teenis Eesti koondis 22,850 punkti, mis andis neile viienda koha. Ka lindikavas võitis kulla Hispaania 25,300 punktiga, teine oli Prantsusmaa 24,650 punktiga ja kolmas Itaalia 23,800 punktiga.

Eesti rühmkava rahvuskoondisesse kuuluvad Elys Kretelle Kukk, Kamila Grigorenko, Polina Tubaleva, Johanna Simone Pertens, Nika Oborskaja ja Ksenja Ožigina ning koondise treenerid on Irina Stadnik ja Julia Tjomuškina.

Nii võimlejad kui treenerid kiitsid Unibet Arenale võistlusi vaatama tulnud publikut. "Kodune EM oli suurepärane kogemus. Võrreldes teiste võistlustega, kus on ainult üks Eesti lipp, nüüd terve saal Eestist… see on täiesti teistsugune kogemus. See on võimas, kuidas kaasa elati!" õhkas Grigorenko.

Nüüd ootab rühmkava koondist ees väike puhkus ja siis hakatakse valmistuma augustikuisteks maailmameistrivõistlusteks.

Eesti koondis sai kodustel Euroopa meistrivõistlustel kolm neljandat kohta – napilt jäid medalita rühmkava rahvuskoondis mitmevõistluses, rühmkava rahvuskoondis palli- ja rõngakavas ning juunioride rühmkava koondis rõngakavas. Rühmkava rahvuskoondis oli lindikavas viies ja juunioride koondis kurikakavas kuues. Individuaalvõimlejatest sai Anette Vaher 22. ja Valeria Valasevitš 28. koha.