Ajaloolise MM-medali toonud rühmkava koondise liige: pole isegi sõnu!

Uskumatu, aga tõsi: Eesti jõudis iluvõimlemises maailmameistrivõistlustel medalivõitjate hulka. Ajalugu tegi juunioride rühmkava koondis, kes võitis Sofias viie rõngaga harjutuses 35 riigi rühma konkurentsis pronksmedali. Kokku oli Bulgaarias võistlemas 69 riiki, kellest medalivõiduni jõudsid lisaks Eestile veel 12.

"Läks väga hästi, oleme väga rõõmsad, õnnelikud. See on väga vahva, äge!" rõõmustas koondise liige Anastasia Nemerovskaja lennujaamas ERR-iga rääkides.

Kulla võitis Bulgaaria, hõbeda Brasiilia rühm. Eesti ja Itaalia said kohtunikelt võrdse punktisumma ja mõlemale jagati välja pronksmedalid.

Eesti rühm tegi veatu esituse finaalis juba teisena ja ootas siis hingevärinal konkurentide tulemusi. Kuu alguses jäädi Tallinnas EM-il ülinapilt medalita.

"Me ootasime kuni viimase võistkonnani ja kui tuli see ette, et me oleme kolmandad, siis me hüppasime ja karjusime! Tüdrukud istusid tribüünil, nad ei saanud aru. Ütlesin: te olete kolmandad, te olete kolmandad! Nad hüppasid ka, hakkasid nutma! See oli väga selline moment, mille jätan meelde," kinnitas treener Irina Stadnik,

Võimlemisliidu presidendilt Natalja Innolt jaaniööl lennujaamas lilli vastu võtnud rühma kuuluvad 14- kuni 15-aastased sportlased, kes treenivad koos Tallinnas. Ülirõõmus Nemerovskaja ütles, et läks trenni nelja-aastaselt ja medalivõit tuli nüüd, kui ta on harjutanud järjepidevalt 11 aastat.

"Kui saime aru, et oleme kolmandad, siis see oli - vau!" tõdes Nemerovskaja. "Õnnelikud vanemad, treenerid, isegi pole sõnu. Oli väga äge saada aru, et me oleme kolmandad maailmameistrivõistlustel."

Treener Irina Stadnik ütles, et medalivõidu taga on suur töö. Sofias suutis rühm teha pea kolme punkti võrra tugevama soorituse kui kuu alguses Tallinnas EM-il. "Me treenisime seda rõngakava aasta aega, viis tundi päevas, mõnikord kaks korda päevas."

Juunioride edu annab jõudu ja usku Eesti täiskasvanute rühmkava koondisele, kes võistleb augustis MM-il Brasiilias ning tervikuna Eesti võimlemisele lootust pürgida rühmkavakoondisega 2028.aasta olümpiamängudele.