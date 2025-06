Pippi Lotta Enok liigub USA-s Eesti rekordi graafikus

Ta jooksis 100 meetrit tõkkeid 13,65-ga, hüppas kõrgust 1.81, tõukas kuuli 12.50 ja jooksis 200 meetrit 24,09-ga. Seejuures tõkkesprindis nihutas ta kümnendikuga oma isiklikku rekordit ja kõrguses tuli isikliku rekordi kordamine.

NCAA Outdoor Championships: Heptathlon (High Jump)



Pippi Lotta Enok clears TWO career bests en route to her 1.81m (5'11.25") mark, securing 991 points and 2nd in the event! That jump ranks 5th all-time in OU history! pic.twitter.com/6JV6LJz1LV