Eesti lahtiste rajamängude meistriteks tulid Teder ja Kiige

Pikk rajamängude nädalavahetus Pärnu Bay Golf Linksis jõudis lõppvaatuseni. Võitjad selgusid kuues erinevas võistlusklassis, millest kolm said endale ajaloo esimese võitja, kes kõik pääsesid tänu võidule ka esmakordselt maailma amatöörgolfi edetabeli. Kokku osales nädalavahetusel 117 mängijat seitsmest erinevast riigist.

Estonian Match Play Openi võitjaks sai kolmanda lisaraja abil Richard Teder (Estonian Golf & Country Club), kes alistas tiitlikaitsja Ralf Johan Kivi (Niitvälja Golf).

Tederi senine ainus võit pärines aastast 2023. Lisaks on tal kaks pronksi aastatest 2019 ja 2022. Tiitlikaitsjal on nüüd täis medalikomplekt, kui eelmise aasta kullale ja sel aastal lisandunud hõbedale on tal pronks aastast 2023.

Pronksmedali matšis alistas Ken-Marten Soo (Estonian Golf & Country Club) Kevin Christopher Jegersi (Niitvälja Golfiklubi). Eelmise aasta finalist Soo tegi kolmanda koha matšis perfektse soorituse saades kirja kuus birdie't. Soo auhinnakapis on nüüd kaks pronksi (varasem 2020) ja üks hõbemedal (2024). Jegersil aga kolm hõbedat aastatest 2019-2021.

Estonian Ladies Match Play Openi finaalis kohtusid esmakordselt finaali jõudnud Rae Golfiklubi mängijad Kirke Kiige ja Iiris Mätas. Võidu sai seekord Kiige, kes alistas Mätase esimesel lisarajal. Mõlemale see oli esimeseks medaliks rajamängu meistrivõistlustelt. Võiduga kaasnes Kiigele lisaboonus: pääse WAGR edetabelisse.

Pronksilahingus võtsid üksteiselt mõõtu eelmise aasta finalistid Anete Liis Adul (Estonian Golf & Country Club) ja Triin Marleen Ustal (Rae Golfiklubi).

Pronksmedali sai sel korral kaela Adul, kellel on nüüd neli kuldmedalit (2016, 2020, 2021, 2024), kolm hõbedat (2019, 2022, 2023) ja esimene pronksmedal sellest aastast. Ustalil on varasemast hõbe (2024) ja üks pronks (2021).